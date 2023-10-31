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Yerel Traktör alev topuna döndü
Yerel

Traktör alev topuna döndü

Yeniakit Publisher
2023-10-31 16:07:00 -
Traktör alev topuna döndü

Adıyaman, Besni'de bir traktör, tarla sürülürken alev alıp yanmaya başladı.

Edinilen bilgiye göre, Besni ilçesine bağlı Satuluşak köyünde Resul A.’ya ait 57 AAJ 101 plakalı traktör, tarla sürümü esnasında alev alarak yanmaya başladı. Traktörün elektrik tesisatından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüdü.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla yangın kontrol altına alınarak söndürülürken traktör kullanılamaz hale geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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Yorumlar

İsmail KELEŞ

Türkiye de araçlar neden cayır cayır yanıyor?!! Bunu inceleyip bulmak çok mu zor?!!!
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