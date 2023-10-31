Traktör alev topuna döndü
Adıyaman, Besni'de bir traktör, tarla sürülürken alev alıp yanmaya başladı.
Edinilen bilgiye göre, Besni ilçesine bağlı Satuluşak köyünde Resul A.’ya ait 57 AAJ 101 plakalı traktör, tarla sürümü esnasında alev alarak yanmaya başladı. Traktörün elektrik tesisatından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüdü.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla yangın kontrol altına alınarak söndürülürken traktör kullanılamaz hale geldi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.