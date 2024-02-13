  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sosyal Medya Trajikomik görüntüler! Mustafa Kemal'e benzeyen adam Kemalist avında
Sosyal Medya

Trajikomik görüntüler! Mustafa Kemal'e benzeyen adam Kemalist avında

Yeniakit Publisher
2024-02-13 00:42:00 -

Gazi Mustafa Kemal'den faydalanıp çıkar peşinde olanlara bir yenisi daha eklendi. Serdar Görel isimli kişi Mustafa Kemal'e benzerliği sebebiyle sosyal medyada takipçi avına çıktı.

Sosyal Medya platformunda ortaya çıkan Serdar Görel isimli vatandaş Gazi Mustafa Kemal'e benzerliğini kullanarak, Kemalist avına çıktı. "Estetik değil Allah vergisi" diyen Görel takipçilerinden hediye ve beğeni istiyor.

Yılmaz Özdil Kitap yazıp para aldı

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Türkiye’de Gazi Mustafa Kemal üzerinden para kazanma rekoru kırmıştı. Yıllardır iktidara gelemeyen Kemalistlerin duygusal boşluğundan yararlanarak, 2018 senesinde “Mustafa Kemal” isimli bir kitap yazan Özdil, milyonları cebe indirdi. Tamamen internetten bulduğu bilgilerle, bir kitapta olması gereken ciddiyetten uzak, köşe yazısı formatıyla yazdığı kitabın tuttuğunu gören Yılmaz Özdil, “1881 adet özel baskı” çıkararak tanesini 2500 TL’ye sattı.

Mustafa Kemal bunları görseydi kovardı! Hem eğitimi bırak hem Anıtkabir’e koş
Mustafa Kemal bunları görseydi kovardı! Hem eğitimi bırak hem Anıtkabir’e koş

Gündem

Mustafa Kemal bunları görseydi kovardı! Hem eğitimi bırak hem Anıtkabir’e koş
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Şeyh Said, Mustafa Kemal Paşa ile görüştü mü?
Şeyh Said, Mustafa Kemal Paşa ile görüştü mü?

Gündem

Şeyh Said, Mustafa Kemal Paşa ile görüştü mü?

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 1 Kasım'da aldığı Riyad kararları ortaya çıktı! Mustafa Kemal fotoğraflı forma dayatması niye yapıldı?
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 1 Kasım'da aldığı Riyad kararları ortaya çıktı! Mustafa Kemal fotoğraflı forma dayatması niye yapıldı?

Gündem

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 1 Kasım'da aldığı Riyad kararları ortaya çıktı! Mustafa Kemal fotoğraflı forma dayatması niye yapıldı?

Erdoğan: Mustafa Kemal bu ülkenin banisidir
Erdoğan: Mustafa Kemal bu ülkenin banisidir

Gündem

Erdoğan: Mustafa Kemal bu ülkenin banisidir

Parti ne hallere düştü! Mustafa Kemal’in kurduğu CHP Öcalan’a koştu
Parti ne hallere düştü! Mustafa Kemal’in kurduğu CHP Öcalan’a koştu

Siyaset

Parti ne hallere düştü! Mustafa Kemal’in kurduğu CHP Öcalan’a koştu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23