Trajikomik görüntüler! Mustafa Kemal'e benzeyen adam Kemalist avında
Gazi Mustafa Kemal'den faydalanıp çıkar peşinde olanlara bir yenisi daha eklendi. Serdar Görel isimli kişi Mustafa Kemal'e benzerliği sebebiyle sosyal medyada takipçi avına çıktı.
Sosyal Medya platformunda ortaya çıkan Serdar Görel isimli vatandaş Gazi Mustafa Kemal'e benzerliğini kullanarak, Kemalist avına çıktı. "Estetik değil Allah vergisi" diyen Görel takipçilerinden hediye ve beğeni istiyor.
Yılmaz Özdil Kitap yazıp para aldı
Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Türkiye’de Gazi Mustafa Kemal üzerinden para kazanma rekoru kırmıştı. Yıllardır iktidara gelemeyen Kemalistlerin duygusal boşluğundan yararlanarak, 2018 senesinde “Mustafa Kemal” isimli bir kitap yazan Özdil, milyonları cebe indirdi. Tamamen internetten bulduğu bilgilerle, bir kitapta olması gereken ciddiyetten uzak, köşe yazısı formatıyla yazdığı kitabın tuttuğunu gören Yılmaz Özdil, “1881 adet özel baskı” çıkararak tanesini 2500 TL’ye sattı.
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