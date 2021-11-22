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Yerel Trafodan bakır kablo çalarken yakalanan hırsıza 7 yıl hapis istemi
Yerel

Trafodan bakır kablo çalarken yakalanan hırsıza 7 yıl hapis istemi

Şanlıurfa’da Dicle Elektrik’e ait trafodan bakır tel çalmak üzereyken yakalanan M.G. hakkında savcılık tarafından hırsızlık suçundan 7 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-22 16:14:00 -
Trafodan bakır kablo çalarken yakalanan hırsıza 7 yıl hapis istemi

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde 30 Ekim’de meydana gelen olayda, elektrik dağıtım şirketi Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye ait trafoya şüpheli bir şahıs girmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yakalanan M.G. isimli şahıs hakkında savcılık, kamu davası açılmasını talep etti.

Edinilen bilgiye göre, 30 Ekim 2020 tarihinde Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde Cumhuriyet Mahallesinde gece saatlerinde Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye ait elektrik trafosuna motosikletli bir şahsın girmeye çalıştığı ihbarı üzerine olay yerine gelen kolluk güçlerince yakalanan M.G.’nin, Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye ait trafodan 3 metre uzunluğunda bakır kablo çaldığı tespit edildi.

Benzer olaylara karşı teyakkuza geçildi

Gözaltına alınan M.G., ifadesinde olaydan önce uyuşturucu kullandığını, onun etkisiyle elektrik trafosunun açık kapısından içeriye girerek bakır kabloları çaldığını itiraf etti. Soruşturmayı yürüten savcılık, şüphelinin üzerine atılı suçu kabul ettiğine dikkat çekerek, hırsızlık suçundan dolayı 3 ila 7 yıl arasında hapisle cezalandırılması talebinde bulundu.

Öte yandan bölgede artan vakalar ile ilgili dağıtım şirketinin ve başsavcılığın teyakkuza geçtiği, benzer olayların takip edilerek ilgililer hakkında yasal süreçlerin etkin bir şekilde işletilmeye devam ettiği bildirildi.

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