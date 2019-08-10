Trafikteki bayram yoğunluğu sürüyor Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyen İstanbullular dün akşam saatlerinden itibaren yola çıkmaya başladı. Yollardaki trafik yoğunluğu gece saatlerinde devam etti

Kurban Bayramı tatillerini İstanbul dışında geçirmek isteyen vatandaşlar dün akşam saatlerinden itibaren yola çıkmaya başladı. Yoğunluk gece saatlerinde de azalarak devam etti. Özellikle 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda İstanbul dışına çıkmak isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. İstanbul'un çıkış noktalarında yoğunluk gece saatlerine kadar devam etti. TEM yolu Kocaeli geçişinde akşam saatlerinde başlayan yoğunluk ilerleyen saatlerde daha da arttı. Maddi hasarlı kazalar trafiği zaman zaman durma noktasına getirdi. Körfez ilçe geçişi ve Bekirdere rampasında trafik ağır ilerledi. Trafik yoğunluğunun sabah saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor.

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