Trafikte yeni dönem: Kırmızı, sarı, yeşil yetmedi… “Beyaz Işık” geliyor!

Trafikte yıllardır değişmeyen kurallar kökten değişebilir. Roma’da gündeme gelen yeni sistem, kırmızı, sarı ve yeşil ışıklara bir yenisini eklemeyi hedefliyor: beyaz. Bu yeni ışık, özellikle otonom araçların trafikte yaygınlaşmasıyla birlikte akıllı kavşakların devreye gireceğini gösteren bir sinyal olacak.

ABD’deki North Carolina State University tarafından geliştirilen modele dayanan sistem, otonom araçların kendi aralarında ve altyapıyla iletişim kurarak trafik akışını yönetmesini öngörüyor. İtalya Otomobil Kulübü yetkilileri tarafından tanıtılan bu yaklaşım, özellikle yoğun şehir trafiğinde devrim yaratabilir.

BEYAZ IŞIK NE ANLAMA GELİYOR?

Yeni sistemde kavşakta yeterli sayıda sürücüsüz araç bulunduğunda trafik ışığı beyaza dönecek. Bu durum, kontrolün artık yapay zekâ destekli sistemlerde olduğunu gösterecek. İnsan sürücüler için ise kural oldukça basit: Öndeki aracı takip etmek. Otonom araçlar, geçiş sırasını kendi aralarında belirleyerek trafiği optimize edecek.

TRAFİKTE DEVRİM Mİ GELİYOR?

Uzmanlara göre bu sistem hayata geçerse:

Trafik akışı hızlanacak, bekleme süreleri azalacak

Karbon salımı düşecek

İnsan hatasına bağlı kazalar önemli ölçüde azalacak

Ancak sistemin önünde ciddi engeller de bulunuyor. Siber güvenlik riskleri ve otonom araçlarla geleneksel araçların aynı yolda güvenle ilerlemesi, çözülmesi gereken en kritik başlıklar arasında yer alıyor.

Roma’daki mevcut akıllı trafik altyapısı, bu sistem için güçlü bir test alanı olarak görülüyor. Eğer başarılı olursa, “beyaz ışık” yakın gelecekte dünyanın dört bir yanında yeni bir trafik standardı haline gelebilir.