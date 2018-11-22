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Trafikte yeni dönem! Gören frene basıyor

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, kazaların azaltılması amacıyla ana yollara polis mankenler yerleştirdi.

22 Kasım 2018 Perşembe 12:25
Trafikte yeni dönem! Gören frene basıyor

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, kazaların azalması amacıyla ana yollara polis mankeni koyarak sürücüleri uyarıyor.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, trafik kazaların azalması ve sürücülerin daha dikkatli olmasını sağlamak amacıyla, şehir dışındaki ana yollara manken polis yerleştirdi.

Sürücülerin takdirini topladı

Ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarını önlemek amacıyla çalışmalarına hız veren Kayseri Emniyeti, sürücülerin de takdirini topladı.

Uzaktan görünüşüyle ayırt edilemeyen manken polisler, sürücülerin de yavaşlamasını ve daha dikkatli olmasına katkı sağlıyor.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 12:25
  1. Emniyet Müdürlüğü
  2. Kayseri

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