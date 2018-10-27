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Trafikte yeni dönem! Artık bunu yapmayan yandı

Tokat’ta uygulama yapan trafik ekipleri, Yeni Trafik Kanunu kapsamında yaya geçidinde yayalara öncelik vermeyen sürücülere yeni yüzde 100 zamlı tarife olan 488 TL’den ceza uyguladı.

27 Ekim 2018 Cumartesi 11:12
Trafikte yeni dönem! Artık bunu yapmayan yandı

TBMM’ye sunulan kanun teklifi ile yaya geçitlerinde, yayalara öncelik vermeyen sürücülere uygulanacak ceza 235 TL’den 488 TL’ye çıkarıldı. Meclis’ten geçen trafik cezalarını artıran değişiklikler içeren kanun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile birlikte yapılan uygulamada vatandaşlara yeni yürürlüğe giren ceza miktarları uygulanmaya başladı. Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı'nda uygulama yaptı. Radar aracı ile yayalara öncelik vermeyen araç sürücüleri kayıt altına alınarak ceza uygulandı. Yürürlüğe giren yeni trafik cezaları ile karşılaşan araç sürücüleri ise ceza miktarına tepki gösterdi.

"Amacımız vatandaşa ceza yazmak değil"

İHA'da yer alan habere göre yaya geçitlerinde yapılan uygulama ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Tokat İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, karayolları trafik kanuna göre yaya geçitlerinde geçiş üstünlüğünün yayaya ait olduğunu belirtti. Yeni yürürlüğe giren yasa ile birlikte yaya geçidinde yol vermeyen sürücülere uygulanan cezanın yüzde 100 artırıldığına dikkat çeken Topaloğlu, "Yaptığımız uygulamalarda amacımız vatandaşa ceza yazmak değil. Trafik kurallarına uyulmasını sağlamak. Yoksa neden biz vatandaşa ceza uygulayalım. Can kayıplarını engellemek için sık sık kontroller yaparak vatandaşlarımızı uyararak çalışma yapıyoruz. Sürücüler bu kuralları biliyor ama uygulamaya gelince uygulamıyor. Biz de mecburen ceza yazmak durumunda kalıyoruz. Ama Türkiye genelinde başlatılan bu seferberlik kapsamında Tokat’ta bu uygulamaları devam ettireceğiz” dedi.

"Emniyet kemeri kullanımı arttı"

Emniyet kemeri kullanımında yüzde 95’lere kadar çıktıklarını ifade eden Müdür Topaloğlu, “Şehir içinde emniyet kemeri uygulamasında vatandaşlarımız "uzun yolda takıyoruz, şehir içerisinde takmıyoruz" diyordu. Bunun uzun yol şehir içi diye bir ayrımı yok. Aracınızla giderken aniden durmanız gerek bir durum olduğunda frene bastığınızda kafasını cama çarpıp beyin kanaması geçilenler olabiliyor. Bu kazalar şehir içinde do olabiliyor. Ölümlü trafik kazalarında azalma var" diye konuştu.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 11:12
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  2. Yeni Trafik Kanunu
  3. Trafikte yeni dönem
  4. yayalara yol verme
  5. artık bunu yapmayan yandı
  6. düzenleme
  7. para cezası

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  • hasanohasano1 sa önce
    türkiyedeki sürücüler sürücü degi hayvan sürüsü eee ne olacak zamaninadaki köprü alti cocuklari yani ESKI IBNELER BABA OLURSA SIMDI DEDE BILE OLDULAR iste bunlarin döleri bu sürücü picleridir.
  • recep ünlürecep ünlü1 sa önce
    elinde telefon kulagında kulaklık agzında sakız şımarık sımarık yoldan kaplumbaga gibi geçen züppelere ne cezası verilecek
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