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Yaşam Trafikte tehlikeli anlar! Başıboş at ana yola daldı
Yaşam

Trafikte tehlikeli anlar! Başıboş at ana yola daldı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Bursa’da başıboş atın Mudanya yoluna çıkmasıyla trafikte panik dolu anlar yaşandı.

Bursa’nın Mudanya ilçesinde ana yola çıkan başıboş at, trafikte ilerleyen sürücüleri zor durumda bıraktı

 

Olay, Mudanya ilçesi Bursa-Mudanya Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahibinden kaçtığı düşünülen başıboş at, ana yola çıktı. Bir süre yol üzerinde koşan at, sürücülere zor anlar yaşattı. Trafikte seyreden araçlar, atın önlerine çıkma ihtimaline karşı hızlarını düşürerek ilerledi.

 

Bir süre ana yolda koşmaya devam eden at, daha sonra ara sokaklara girerek gözden kayboldu. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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