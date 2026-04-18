  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Tahran’dan Trump’a sert cevap! Uranyum çıkışı: "Toprağımız kadar kutsaldır, bir gramını bile vermeyiz" Ceset yok ama cinayet sabit! Yargıtaydan Palu ailesi davasında emsal karar: "Gömüldüğü yer belirsiz olsa da katili belli" Trump'tan zenginleştirilmiş uranyum açıklaması: ABD'ye götürülecek Kadıköy’de puan savaşı Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınmıştı! Eski Vali Tuncay Sonel hakkında yeni gelişme İletişim Başkanı Duran: Merhamet diplomasisinin en güçlü yansımasıdır Bolu'da ahlak sınırlarını zorlayan skandal! “Şoförünün gözü önünde Tanju Özcan’la birlikte olduk” Gülistan Doku soruşturması derinleşiyor! Tunceli eski valisi Tuncay Sonel gözaltına alındı Bakan Fidan, Batı Trakya'daki Türk azınlığın gönlünü fethetti Pezeşkiyan’dan Trump’a "yapay zeka" cevabı! "İsrail'i güçlü diplomasimizle dize getirdik"
Yerel

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Trafikte tartışma korkuttu Baltalı psikopat şoför ortalığı birbirine kattı

Bursa'da otobüs ile kamyonet sürücüsü arasında çıkan trafik tartışması, şüphelinin eline aldığı balta ile tehdit savurmasıyla büyüdü. Otobüsteki yolcular büyük panik yaşarken şahsın yakalanması için polis araştırma başlattı.

Bursa’da  merkez Yıldırım ilçesi Yeşil Mahallesi 1. Yeşil Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir içi sefer yapan bir otobüste yolculuk yapan vatandaşın ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. İddiaya göre, 48 AHN plakalı aracın sürücüsü, trafik nedeniyle aracından inerek otobüs şoförü ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli İ.M. (65), aracından çıkardığı balta olarak tabir edilen kesici aleti otobüs şoförüne doğru sallayarak tehditte bulundu, hakaretler savurdu.

O anlar, otobüste bulunan S.B. (25) tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle olay büyümeden sonlandırılırken, şüpheli şahıs aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

Yapılan incelemelerde, şüpheli şahsın kimliği tespit edilirken, olayla ilgili Cumhuriyet Savcısına bilgi verildi.

Soruşturmanın polis ekiplerince sürdürüldüğü öğrenildi.

Trafikte maganda dehşeti! Direği devirdi, hasarlı TIR’la kaçtı
Yaşam

Gaziantep’te trafik magandası dehşeti: Tartıştığı sürücüyü saniyelerce yumrukladı
Gündem

İstanbul’da şaşkına çeviren trafik magandası dehşeti! ‘Yayaya neden yol verdin’ saldırısı
Gündem

Bolu'da zehir tacirine darbe! Şüpheli araçtan uyuşturucu fışkırdı: Ehliyetsiz magandaya 200 bin TL ceza!
Yerel

Polisten kaçan ayyaş maganda, polis aracında bineceği yeri beğenmedi
Yerel

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23