  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Trafikte tartışıp kendisini takip eden 5 kişiyi evinin önünde vurdu
Gündem

Trafikte tartışıp kendisini takip eden 5 kişiyi evinin önünde vurdu

Konya'da aracıyla seyir halindeki bir şahıs, trafikte tartıştığı ve kendisini evinin önüne kadar takip eden araçtaki 5 kişiyi tabancayla yaraladı. Yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, olayın şüphelisi baba ve oğlu polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-09-08 07:19:00 -
Trafikte tartışıp kendisini takip eden 5 kişiyi evinin önünde vurdu

Olay, saat 18.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Aydoğdu Mahallesi Altınbilezik Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Meram ilçesinde Rıfat Y., (59) trafikte tartıştığı kişilerin aracını kendi evinin önünde fark etmesi üzerine 42 AAP 097 plakalı otomobil ve 42 CAM 93 plakalı otomobile ateş açtı. Açılan ateş sonucu Şükrü Ç., Ali Ç., Bekir Ç., Yasin Ç., ve Ahmet Ç., yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Öte yandan, olayın şüphelisi Rıfat Y. ile oğlu Mustafa Y., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı çalışma yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

AZ BİLE YAPMIŞ

5 kişi takip edecen oda armut toplamayacak elbet. İyi ki kafalarına sıkmamış. Adam insaflıymış öldürmemiş. İRONİ TABİ. DURUM SIKINTILI. AMA
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23