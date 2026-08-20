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Aktüel Trafikte tartışıp bıçakla lastikleri parçalamanın cezası bu olmamalı!
Aktüel

Trafikte tartışıp bıçakla lastikleri parçalamanın cezası bu olmamalı!

Yeniakit Publisher
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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, trafikte tartıştığı sürücüye saldırarak aracın lastiklerini bıçakla kesen şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak 180 bin TL para cezası kesildi. O anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt ilçesinde meydana geldi. Trafikte yol verme nedeniyle tartışan sürücülerden biri, aracından bıçakla inerek, diğer sürücünün üzerine yürüdü. Kapıyı açamayan şüpheli bıçakla lastiği delik deşik ederek çevredeki diğer sürücüler tarafından sakinleştirildi. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olayla ilgili inceleme başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekipleri, araç sürücüsü O.Ç.'yi gözaltına aldı. Zanlıya 'trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek' maddesinden 180 bin TL ceza kesildi. Araç 60 gün süreyle trafikten men edilirken, sürücünün ehliyetine de yine 60 gün süreyle el konuldu.

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