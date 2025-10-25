Trafikte gerilim yükseldi! Motorcu ile sürücü arasında şok kavga
Bir motorcu, aracın sağından geçmeye çalışırken açılan kapıya çarptı. Motosikletli ve şoför arasında yaşanan tartışma şaşırttı.
Sürücü sinir krizi geçirerek “Oradan geçilmez! Geçemezsin!” diye bağırırken, motorcu ise “Aktif trafik abi!” diyerek kendini savundu.
Sürücünün yüksek sesle bağırması üzerine motorcu daha fazla tartışmaya girmeyip hızla uzaklaştı.
Olay, trafikte yaşanan tartışmaların boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.
