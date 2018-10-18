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Trafikte çakar kullanmanın cezası ne?

Trafikte kurallara uymayan sürücülere yeni yaptırımlar uygulanacak.Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Buna göre, Çakar lamba, siren belirlenenler araçların dışında kullanılamayacak ve bu kurala uymayanlara bin 2 lira idari para cezası uygulanacak.

18 Ekim 2018 Perşembe 09:12
Trafikte çakar kullanmanın cezası ne?

Trafikte kurallara uymayan sürücülere yeni yaptırımlar uygulanacak.  Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Buna göre, Çakar lamba, siren belirlenenler araçların dışında kullanılamayacak ve bu kurala uymayanlara bin 2 lira idari para cezası uygulanacak.

TBMM Genel Kurulunda, trafik cezalarını artıran, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik önlemleri içeren, yabancıların Türkiye'de iş ve işlemlerini kolaylaştıran düzenlemelerin de yer aldığı Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi kabul edildi. Çakar lamba, siren ve benzeri ışıklı veya sesli cihazlar, mevzuatta belirlenenler araçların dışında kullanılamayacak. Buna uymayanlara bin 2 lira idari para cezası uygulanacak.

Araçlar 15 gün trafikten men edilecek

Sürücü, araç sahibi değilse ayrıca tescil plakasına da ceza kesilecek. Bir yıl içinde 3 defa ihlal halinde araçlar, 15 gün trafikten men edilecek. Araçlar üzerinde mevzuata uygun şekilde yapılan her türlü değişiklik, işleten tarafından 30 gün içerisinde araç tescil belgesine işlettirilecek. Bunu yerine getirmeyenler, 108 lira idari para cezasına çarptırılacak. Mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenemeyen teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması halinde bin 2 lira idari para cezası uygulanacak.

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 09:12
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