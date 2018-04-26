Trafikte bu iki kurala dikkat! Hayat kurtarıyor..

"Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı" çerçevesinde yürütülen faaliyetlerin değerlendirilmesi, kazaların azaltılmasına yönelik yeni denetim stratejilerinin geliştirilebilmesi, trafikle ilgili sorunların incelenerek uygulayıcı personelin çözüme yönelik görüş ve önerilerinin alınması amacıyla, Emniyet Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda "Samsun Bölge Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

Çelik, toplantıda yaptığı konuşmada, bölge değerlendirme toplantısının, Türkiye'nin en büyük problemlerinden olan trafik sorununun çözümü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde başlatılan 2011 - 2020 periyodunda trafik kazalarındaki can kaybının yüzde 50 azaltılması hedefi ve 2017 yılı sonu itibarıyla durumun gözden geçirilmesi amacıyla düzenlendiğini söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla 2018 yılından itibaren yolcu otobüsü kazalarının azaltılması amacıyla faaliyetler yürüttüklerini belirten Çelik, amacın Türkiye'nin ve dünyanın en önemli sorunu olan trafik sorununa kısa vadede çözüm üretmek, uzun vadede kalıcılığı sağlayacak şekilde bir yapı oluşturmak olduğunu vurguladı.

EMNİYET KEMERİ VE HIZ

Trafik güvenliği konusunda en önemli iki olgunun "emniyet kemeri" ve "hız" olduğunun altını çizen Çelik, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Eğer trafikte emniyet kemerini takma oranını yüzde 80'e çıkarır ve hızı da yüzde 10 civarında aşağı düşürebilirsek bugün, kaybettiğimiz 7 bin 500 insanımızın neredeyse yüzde 50'sini kaybetmemiş olacağız. Çok basit iki kural. Bu insanımıza kazandırmamız gereken en temel alışkanlıklar. Tabii trafik güvenliği konusunda son yıllarda karayollarının yapılması, hükümetimizin ortaya koyduğu eylem planı çerçevesinde yol güvenliği, inşaat anlamında ya da standart anlamında yükseltilmiş olması birçok kazanın oluş şeklini ortadan kaldırdı. Özellikle, 'kafa kafaya' tabir ettiğimiz çarpışma türleri ortadan kalktı. Bu büyük bir başarı. 2011-2020 trendini izlediğimizde yaklaşık araç sayısında yüzde 40'ın üzerinde bir artış meydana gelmesine rağmen sürücü artışında da keza aynı şekilde, ölümlü kazalarda can kaybı oranımızda yüzde 15'lik bir azalma meydana geldi. Yüzde 50 hedefine doğru ilerliyoruz."

Samsun Valisi Osman Kaymak, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın da trafik kazaları ve çözüm önerileriyle ilgili görüşlerini dile getirdi.

Toplantıya, 16 ilin trafik şube müdürleri ve kurum çalışanları katıldı.