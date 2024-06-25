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Yaşam Trafikte böyle rahatlık görülmedi! İnsanların canını bile bile tehlikeye attı
Yaşam

Trafikte böyle rahatlık görülmedi! İnsanların canını bile bile tehlikeye attı

Yeniakit Publisher
2024-06-25 16:18:00 -

İstanbul'da bir kişi otomobil kullanırken ayağını ve kolunu camdan dışarıya çıkarttı. Bu manzara herkesi şoke etti.

İstanbul’da otomobil kullanırken sol ayağını camdan dışarı çıkartan sürücü görenleri hayrete düşürdü. Hem kendi hem de diğer sürücülerin canını hiçe sayan sürücünün o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, İstanbul Edirne yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte seyreden 34 MSB 77 plakalı araç sürücüsü ayağını sol camdan dışarı çıkardı. Ayağı dışarıda araç kullanan sürücü görenleri hayrete düşürürken, trafikteki bir başka sürücü o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Otomobili bir süre ayağı dışarıda kullanan sürücü, hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. Görüntülerde, araç sürücüsünün ayağını sol camdan dışarı çıkardığı görülüyor.

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