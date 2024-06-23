Trafikte bir garip 'MİT' tartışması! "Benim kayınpederim de MİT'çi"
Trafikte yaşanan tartışma olaylarına bir yenisi daha eklendi ve bu kez adres Ankara oldu. Ne zaman çekildiği belli olmayan görüntülerde, sürücüler arasında 'MİT' konulu bir tartışma yaşandığı görülüyor. Olayın detayları ve tarafların kimlikleri henüz netlik kazanmazken, görüntüler izleyenler arasında geniş çapta yankı buldu.
Ankara'da trafikte bir şahıs, tartıştığı bir kişiye MİT kimliği gösterdi. Kimliği gösteren şahıs ayrıca "Benimle uğraşmanın yatarı ne kadar biliyor musun" dedi.
Sosyal medyada gündem olan bir videoda vatandaşı trafikte sıkıştırdığı iddia edilen şahıs, tehditler savurdu.
"İN AŞAĞI"
Şahsın diğer kişiyi arabadan indirmeye çalıştığı da görüldü.
O anlarda "in aşağı" diyerek vatandaşı arabasından indirmeye çalıştı.
MİT KİMLİĞİNİ GÖSTERDİ VE...
Ayrıca MİT kimliği göstererek, "Benimle uğraşmanın yatarı ne kadar biliyor musun” diyen şahıs ardından kaçtı.
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