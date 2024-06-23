Trafikte bir garip 'MİT' tartışması! "Benim kayınpederim de MİT'çi"

Trafikte yaşanan tartışma olaylarına bir yenisi daha eklendi ve bu kez adres Ankara oldu. Ne zaman çekildiği belli olmayan görüntülerde, sürücüler arasında 'MİT' konulu bir tartışma yaşandığı görülüyor. Olayın detayları ve tarafların kimlikleri henüz netlik kazanmazken, görüntüler izleyenler arasında geniş çapta yankı buldu.