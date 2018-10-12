Trafik Şube Müdürü radar noktalarını tek tek açıkladı!

Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürü Mustafa Akar, kent genelinde radarla hız kontrolü yaptıkları noktalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Vatandaşların trafik polislerinin tuzak kurduğu iddialarını hatırlatan Akar, "Bir tane tuzak kurulan alan varsa, tüm samimiyetimle söylüyorum getirsinler cezasını biz ödeyeceğiz. Bizim tuzak kurmak gibi bir amacımız olmaz. Örneğin geçen yıl hızdan dolayı 8 kişinin hayatını kaybettiği Kirazlık Mevkii'ne bizim önlem almamız gerekiyordu. Bu sene orada kazalar azaldı, demek ki doğru yoldayız. Trafik denetlemelerimiz hız kesmeden devam edecek. Makas atan, vatandaşların trafik güvenliğine aykırı davranan bir tane bile sürücü kalmayıncaya dek çalışmalarımız devam edecektir" dedi.

Kent genelinde radar ve uygulama noktalarını açıklayan Akar, "Atatürk Bulvarı'nda drone ile, Baruthane kavşağında, Omtel Otel önünde emniyet kemeri kontrolü ve cep telefonu kullanımı, Atakent Kavşağı'nda, Kürtün Köprüsü'nde ve Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda radar uygulaması, Denizevleri Kavşağı'nda, 100'üncü Yıl Bulvarı Unkapanı Kavşağında sivil ekiple kırmızı ışık ihlali, cep telefonu kullanımı ve emniyet kemeri kontrolü ile ilgili uygulama yapılıyor" diye konuştu.