Trafik polislerinden İstanbul'da sıkı denetim! Bin 191 şoföre ceza kesildi
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 9-13 Eylül tarihleri arasında okul servis araçlarına yönelik gerçekleştirilen denetimde bin 191 araç şoförüne ceza kesildi.15 Eylül 2019 Pazar 15:04
İstanbul'da 4 bin 190 okul servis aracıtrafik polislerince denetlendi.
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 9-13 Eylül tarihleri arasında okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.
208 şoföre kemer cezası
Uygulamada 4 yasak park, 208 emniyet kemeri kullanmamak, 36 hız ihlali, 66 trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlerine uymamak, 97 muayenesiz araç kullanmak, 31 emniyet şeridi ihlali, 15 kırmızı ışıkta geçmek, 64 seyir halinde cep telefonu kullanmak ve diğer maddelerden 670 olmak üzere bin 191 araç şoförüne ceza kesildi.
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