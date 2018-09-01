Trafik magandası iş başında! İstanbul'da 'makas' ve 'drift' terörü

TEM otoyoluGaziosmanpaşa mevkinde bir maganda aracıyla otoyol üzerindeki araçların arasında dakikalarca makas attı. Hem kendi hem de sürücülerin canını defalarca tehlikeye atan maganda, Fatih Sultan Mehmet (FSM) ve Haliç Köprüsü’nde de aynı hareketi yapmayı sürdürdü. Trafiği defalarca tehlikeye düşüren magandanın o anları kameraya yansıdı.

ŞEHİRDE TERÖR ESTİRDİ

Şov uğruna şehirde terör estiren maganda, Gaziosmanpaşa'da Gazi Osmanpaşa Bulvarı üzerinde ise lüks otomobiliyle trafikte, 'drift' diye adlandırılan yanlama hareketi yaptı. Dakikalarca yanlama yaparak caddede terör estiren maganda bir de o anları kaydedip sosyal medyada yayınladı.