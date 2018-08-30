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Trafik levhalarını hedef tahtası olarak kullandılar

Antalya'da Akseki- İbradı karayolundaki trafik uyarı levhaları kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahla ateş etmeleri sonucu delik deşik oldu.

30 Ağustos 2018 Perşembe 11:16
Trafik levhalarını hedef tahtası olarak kullandılar

Antalya'nın Akseki ve İbradı ilçelerini birbirine bağlayan karayolunda; kazaların önlenmesinde büyük önem taşıyan, sürücülere kolaylık sağlayıp, kılavuzluk eden, can ve mal güvenliğini sağlamak ve trafik akışının düzgün ilerlemesi için hayati önem taşıyan yol kenarlarındaki trafik uyarı levhaları, sorumsuz kişi veya kişilerin hedefi oldu. Tüfek veya tabancalarla hedef tahtası haline getirilen levhalar delik deşik oldu.

Trafik levhalarının bu durumuna tepki gösteren sürücüler, "Tabelalara kurşun atanlar hem çevre için büyük tehdit oluştururken milli servete de zarar veriyor. Trafik levhaları sürücülerimizin rehberidir" dedi.

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 11:16
  1. Antalya
  2. Akseki
  3. trafik levhaları
  4. trafik levhalarını hedef tahtası yaptılar
  5. silahla ateş ettiler

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