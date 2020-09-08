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Aktüel Trafik kazasından sonra çıkan kavgada 2 kişi yaralandı
Aktüel

Trafik kazasından sonra çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-09-08 11:25:55 -
Trafik kazasından sonra çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Beylikdüzü'nde trafik kazasından sonra çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Atatürk Bulvarı'nda 2 aracın karıştığı maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Kaza sonrası çıkan tartışma, tarafların yakınlarını olay yerine çağırması üzerine kavgaya dönüştü.

Polis, kavgayı ayırmak için biber gazı kullanırken, kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı, 3 kişi gözaltına alındı.

Kaza ve kavga nedeniyle oluşan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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