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Aktüel

Trafik kazasında hayatını kaybeden teğmen Kırşehir'de son yolculuğuna uğurlandı

Yeniakit Publisher
2020-07-29 14:45:07 -
Trafik kazasında hayatını kaybeden teğmen Kırşehir'de son yolculuğuna uğurlandı

KIRŞEHİR (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden Jandarma Teğmen Ramazan Caner Dadak'ın cenazesi, Kırşehir'in Kaman ilçesinde toprağa verildi.

Teğmen Dadak'ın (26) Türk bayrağına sarılı naaşı, Hacıpınar Mahallesi'ndeki baba evinden helallik alınarak, Hacıpınar Mahalle Mezarlığına getirildi.

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Dadak'ın naaşı burada defnedildi.

Göreve 1 yıl önce başlayan ve bekar olan Dadak'ın ailesi, yakınları ve arkadaşları törende gözyaşı döktü, anne Dilek ve baba Cemal Dadak, taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine Dadak'ın ailesi ve yakınları, Kaymakam Şükrü Özcan, İl Jandarma Komutanı Albay Ferhat Kuran, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kaman Belediye Başkanı Necati Çolak, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Ramazan Caner Dadak, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden görev yaptığı Bucak Jandarma Karakol Komutanlığına gittiği esnada Siverek- Adıyaman kara yolu Narlıkaya mevkisinde geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı Siverek Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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