Trafik kazasında hayatını kaybeden müzisyene son görev Çanakkale’de önceki gün geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Müzisyen Gökhan Yılmaz, memleketi Giresun’un Bulancak ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Çanakkale’de önceki gün geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Müzisyen Gökhan Yılmaz, memleketi Giresun’un Bulancak ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde otomobilinin 40 metrelik şarampole uçması sonucu hayatını kaybeden müzisyen Gökhan Yılmaz, bugün Bulancak ilçesindeki Orta Camii’nde Cuma Namazı’na müteakiben kılınan cenaze namazının ardından ilçenin Samugüney köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Müzisyen Yılmaz’ın cenazesine Bulancak Belediye Başkanı Recep Yakar, ailesi, yakınları ve sanatçı dostları katıldı.

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