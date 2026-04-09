Goldman Sachs petrol tahminini değiştirdi

ABD ile İran arasında sağlanan iki haftalık ateşkesin ardından küresel petrol piyasalarında dengeler değişmeye başladı. Goldman Sachs, 2026’nın ikinci çeyreğine ilişkin petrol fiyatı tahminlerini aşağı yönlü revize etti. Banka, Brent petrol için varil başına beklentisini 99 dolardan 90 dolara, WTI petrol için ise 91 dolardan 87 dolara düşürdü.

Goldman Sachs analistleri, revizyonun gerekçesini Hürmüz Boğazı’ndaki risk priminin azalması ve petrol akışlarının kısmen yeniden başlaması olarak gösterdi. Ateşkesin ilan edilmesinin hemen ardından Brent fiyatları bu hafta yüzde 11’in üzerinde değer kaybetti.

PİYASALARDAKİ HAREKETLİLİK

Brent petrol, ateşkes haberinin etkisiyle Çarşamba günü yüzde 13’e varan sert bir düşüş yaşadıktan sonra toparlanma sinyali verdi. 9 Nisan 2026 sabahı uluslararası piyasalarda Brent varil fiyatı 96,80 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Ancak ateşkesin kalıcılığına ilişkin belirsizlikler sürüyor. Hürmüz Boğazı’ndaki geçişlerin hâlâ kısıtlı olması ve bölgedeki gerilimlerin devam etmesi, fiyatlarda dalgalanmaya yol açıyor. İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları ve İran’ın boğazdaki tanker trafiğine ilişkin açıklamaları, piyasalardaki tedirginliği canlı tutuyor.

ÜÇÜNCÜ VE DÖRDÜNCÜ ÇEYREK TAHMİNLERİ

Goldman Sachs, 2026 üçüncü çeyrek için Brent petrol tahminini 82 dolar, dördüncü çeyrek için ise 80 dolar olarak belirledi. WTI için bu rakamlar sırasıyla 77 dolar ve 75 dolar seviyesinde.

Banka, risklerin hâlâ yukarı yönlü olduğunu vurgulayarak, ateşkesin bozulması ve Orta Doğu’da günlük 2 milyon varil üretim kaybının devam etmesi durumunda Brent fiyatının dördüncü çeyrekte 115 dolara kadar yükselebileceği uyarısında bulundu.

DİĞER BANKALARDA TAHMİNİNİ DÜŞÜRDÜ

Commerzbank Gelişen Piyasalar Ekonomisti Tatha Ghose, ateşkesin kalıcı olması halinde petrol fiyatlarının 70 dolara kadar gerileyebileceğini öngördü. Capital Economics Başekonomisti Neil Shearing ise kalıcı bir anlaşma durumunda yıl sonunda Brent’in yaklaşık 80 dolar seviyesine inebileceğini belirtti.

Uzmanlar, boğazdaki geçişlerin normale dönmesi durumunda bile arzın toparlanmasının haftalar, hatta aylar alabileceğini vurguluyor. Petrol ve gaz sahalarındaki üretim düşüşü ile rafinerilerin kısmi faaliyetleri, piyasanın eski dengesine kavuşmasını geciktirebilir.