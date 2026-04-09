Ateşkesin Gölgesinde Petrol Şoku: Hürmüz’de Belirsizlik Fiyatları Uçurdu

Hafta başında ateşkes umutlarıyla sert düşüş yaşayan petrol fiyatları, Perşembe günü (9 Nisan 2026) yönünü tekrar yukarı çevirdi. Arz güvenliğine dair endişelerin artmasıyla piyasalarda şu tablo oluştu:

Brent Petrol: %2,74 artışla 97,35 dolara yükseldi.

ABD Ham Petrolü (WTI): %3,2'lik sıçrayışla 97,43 doları gördü.

Önceki gün 100 doların altına gerileyerek nefes alan piyasalar, jeopolitik risklerin geri dönmesiyle yeniden alarm vermeye başladı.

Hürmüz Boğazı’nda "Mayın" Mesaisi

Dünya petrol arzının yaklaşık %20’sinin geçtiği Hürmüz Boğazı, krizin merkez üssü olmaya devam ediyor. İran, su yolundaki mayın tehlikesine karşı gemiler için güvenli güzergah haritaları yayımlarken, uluslararası nakliye şirketleri henüz ikna olmuş değil. Analistler, boğazdaki risklerin devam ettiğini ve enerji arzının normale dönmesinin haftalar alabileceğini belirtiyor.

"Lübnan Dahil Değil" Krizi Piyasayı Gerdi

Petrol fiyatlarındaki bu sert yükselişin arkasındaki temel neden, ateşkesin kapsamına dair yaşanan derin anlaşmazlık.

İran ve Pakistan: Ateşkesin Lübnan’ı da kapsadığını savunurken,

İsrail ve ABD: Mevcut anlaşmanın Lübnan'ı kapsamadığını iddia ediyor.

İsrail’in bu gerekçeyle Lübnan’daki saldırılarına devam etmesi, bölgedeki arz güvenliğini tehlikeye atarken, yatırımcıların "kalıcı barış" umutlarını da suya düşürdü. Uzmanlar, lojistik kopukluklar ve artan sigorta primleri nedeniyle önümüzdeki iki hafta boyunca enerji arzının oldukça kısıtlı kalacağı uyarısında bulunuyor.