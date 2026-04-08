İsrail ateşkesi çiğnedi: Hürmüz'de büyük kriz!
İsrail'in Lübnan'a saldırması nedeniyle Hürmüz Boğazı'ndan petrol tankerlerinin geçişi durduruldu!
İran İslam Cumhuriyeti basını, siyonist rejimin Lübnan'a saldırısının ardından petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişinin askıya alındığını belirtti.
GEMİ GEÇİŞİNE KAPATILDI!
Devrim Muhafızları Ordusuna yakınlığıyla bilinen yarı resmi Fars Haber Ajansı’nın haberinde, ABD ile İran arasında varılan geçici ateşkesin ardından gemilerin geçişine açılacağı açıklanan Hürmüz Boğazı’nın kapatıldığı ifade edildi.
GEREKÇE SİYONİST REJİMİN LÜBNAN'A SALDIRILARI!
Haberde, siyonist rejimin Lübnan'a saldırması nedeniyle Hürmüz Boğazı'ndan petrol tankerlerinin geçişinin durdurulduğu aktarıldı.
Ayrıca geçici ateşkesin sağlanmasının ardında bugün sabah 2 petrol tankerinin "İran’ın izniyle" Hürmüz Boğazı’ndan güvenli bir şekilde geçtiği kaydedildi.