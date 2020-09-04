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Aktüel Trafik kazasında futbolcunun ölümüne neden olan oda başkanı tutuklandı
Aktüel

Trafik kazasında futbolcunun ölümüne neden olan oda başkanı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-04 23:25:35 -
Trafik kazasında futbolcunun ölümüne neden olan oda başkanı tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesinde meydana ve TFF 3. Lig ekibi Somaspor'un futbolcusu Melih Vardar'ın ölümüyle sonuçlanan trafik kazasında otomobili kullanan İlçe Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Birol Aydınhan tutuklandı.

Kaza sonrası gözaltına alınan ve adli kontrol kararı verilen, futbolcunun ölümü sonrası ise tekrar yakalanarak adli kontrol şartları ağırlaştırılan Aydınhan için, bilirkişi raporunun tamamlanmasının ardından yeniden yakalama kararı çıkarıldı.

Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi’ne sevk edilen Ahmet Birol Aydınhan, tutuklandı.

- Olay

Urla Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Birol Aydınhan'ın kullandığı otomobilin 14 Ağustos'ta Çeşme-İzmir kara yolu Uğur Mumcu kavşağında çarptığı elektrikli motosiklette bulunan Melih Vardar ile kardeşi yaralanmış, Somaspor'un futbolcusu Melih Vardar (27), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Kaza sonrası gözaltına alınarak sevk edildiği hakimlikçe hakkında adli kontrol kararı verilen Aydınhan, futbolcunun ölümü sonrası tekrar gözaltına alınmış, nöbetçi sulh ceza hakimliği, adli kontrol şartlarını ağırlaştırmıştı.

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