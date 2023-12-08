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Yerel Trafik kazası sonrası araçta yangın çıktı
Yerel

Trafik kazası sonrası araçta yangın çıktı

Yeniakit Publisher
2023-12-08 12:52:00 -
Trafik kazası sonrası araçta yangın çıktı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada araçlardan birinde yangın çıktı. Yanan araç söndürülürken, kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesi Kırkkonaklar Mahallesi Doğukent Caddesi'nde 06 BHZ 155 ve 06 DD 9039 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazaya karışan araçlardan birinde ise yangın çıktı. Yangın, çevredeki vatandaşlar tarafından yangın tüpleriyle söndürüldü. Yaralanan her iki aracın sürücüleri, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Doğukent Caddesi'nde trafik bir süre kontrollü verildi.

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