0553 313 94 23

"Trafik kazalarındaki ölümler yüzde 35 azaldı"

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy:- "2018 rakamlarına göre 2019 yılında trafik kazalarındaki ölümlerde yüzde 35 oranında bir azalma yakalayabildik"- "Bugüne kadar aldığımız tedbirler, düzenlediğimiz kampanyalar ile basınımız başta olmak üzere ilgili kurum kuruluşlar ve halkımızın yoğun ilgi ve desteğiyle çok önemli başarılar elde ettik"

10 Ağustos 2019 Cumartesi 17:34
"Trafik kazalarındaki ölümler yüzde 35 azaldı"

KASTAMONU (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "2018 rakamlarına göre 2019 yılında trafik kazalarındaki ölümlerde yüzde 35 oranında bir azalma yakalayabildik." dedi.

Bakan Yardımcısı Ersoy, Kurban Bayramı arifesi dolayısıyla, Kastamonu-Ankara kara yolundaki trafik kontrol noktasında polis ekiplerince düzenlenen trafik uygulamasına katıldı.

Sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyaran Ersoy, araçlardaki çocuklara kırmızı düdük hediye ederek, sürücü ve yolculara iyi bayramlar diledi.

Ersoy, denetimlerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, bakanlık olarak bayramların huzur ve güven içinde geçmesi için bir dizi tedbirler aldıklarını hatırlattı.

Bu tedbirlerin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından kamuoyuna açıklandığını anımsatan Ersoy, "Bugün biz de Ankara-Çankırı-Kastamonu hattında, valimiz ve emniyet müdürümüzle birlikte Kastamonu'muzu ziyaret ediyoruz. Hem aldığımız tedbirlerin uygulanmasını yerinde gözlemliyoruz. Hem de sürücülerimizin, yolcularımızın, vatandaşlarımızın bayramlarını tebrik ediyoruz." dedi.

- "Trafik kazalarındaki ölümler yüzde 35 azaldı"

Ersoy, bakanlık olarak sahada olduklarını belirterek, vatandaşların daha güvenli, daha huzurlu bir bayram geçirebilmeleri için çalıştıklarını dile getirdi.

Özellikle yoğun günlerde, trafik kazalarında yaşanılan acıları en aza indirmek amacıyla yoğun gayret gösterdiklerini aktaran Ersoy, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar aldığımız tedbirler, düzenlediğimiz kampanyalar ile basınımız başta olmak üzere ilgili kurum kuruluşlar ve halkımızın yoğun ilgi ve desteğiyle çok önemli başarılar elde ettik. 2018 rakamlarına göre 2019 yılında trafik kazalarındaki ölümlerde yüzde 35 oranında bir azalma yakalayabildik. Bu tedbirlerin devamı, sizlerin ve vatandaşlarımızın desteğiyle oluşacak daha güçlü farklılıklar ile bu sayıların daha da iyileşeceğini ümit ediyoruz. Bu amaçla çalışmalarımızı bundan sonra da aynı kararlılık, heyecan ve azimle devam ettireceğiz. Bayramınızın ağız tadıyla gerçekleşebilmesi için emek sarf eden bütün görevlilerimize, bütün sorumlularımıza, herkese canı gönülden teşekkür ediyoruz."

Ersoy, daha sonra kent genelindeki bazı polis ve jandarma uygulama noktalarını ziyaret etti.

Ersoy'a ziyaretlerinde Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, İl Emniyet Müdürü Metin Turgay Karabulak ve İl Jandarma Komutanı Albay Metin Özbek de eşlik etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 17:34
  1. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy
  2. jandarma
  3. Kastamonu
  4. polis
  5. uygulama

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Libya’da patlama: 2 BM personeli öldü
    1. Libya’da patlama: 2 BM personeli öldü
    2. Tatvan’da yeni sondaj kuyusu..
    3. Fildişi’nde kesilecek hayvanlar..
    4. Tatvan’da ücretsiz Wİ-Fİ internet..
    5. Kurbanlıklar elde kaldı
    6. Basketbol: 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa..
    7. "Bu coğrafya zayıf devlet kaldırmaz"
    8. Zehra Begüm Dünya Şampiyonu oldu
    9. Vali Çakacak görevi başındaki güvenlik..
    10. Edirne Valisi Ekrem Canalp:
    11. 292’nci Sokak yenileniyor
    12. Tatvan Belediyesi’nde Alo 153 Ak masa..
    13. Sahte 23 bin TL vererek 17 kurbanlık..
    14. Sahillerde beklenen yoğunluk oluşmadı
    15. Arafat'a "rahmet" yağdı
    16. Muğla'da helikopterle trafik denetimi
    17. İçişleri Bakanı Yardımcısı İnce: "116..
    18. Erciş Belediyesinde bayramlaşma
    19. Bartın Üniversitesi’nin uluslararası..
    20. ABD'li milyarder Epstein hapishanede..
    21. Beşiktaş istiyordu 2. Lig'e gitti
    22. ABD Başkanı Trump: "Kim Jong Un’u..
    23. Mustafa Şentop'tan Kurban Bayramı mesajı
    24. Van’da bayram hareketliliği
    25. Bolvadi’nde Sakal-ı Şerif ziyarete..
    26. Buhar banyosunun 8 faydalı yönü
    27. Bartın Üniversitesi ailesi bayramlaşma..
    28. "Trafik kazalarındaki ölümler yüzde 35..
    29. Bayram arifesinde trafik kazaları can..
    30. Ataşehir’de sahibinin elinden kaçan..
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar

    Günün Karikatürü

    10 Ağustos 2019
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti