Trafik kazalarında can kaybı yüzde 61 azaldı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ramazan Bayramı’nda vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerini sağlamak, başta otobüs kazaları ve kaza kara noktalarında yaşanan can kayıplarını önlemek, karayolu trafik akışını sağlamak amacıyla alınan tedbirler ve sonuçları hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, 31 Mayıs-10 Haziran 2019 tarihleri arasında 11 gün süreyle trafiğin yoğunlaşacağı merkezler başta olmak üzere tüm ülke genelinde güzergahlarda yaklaşık 185 bin trafik personeli, otobüslerde yolcu olarak denetim yapacak 760 personel, alınan tedbirleri gözden geçirmek ve yerinde denetlemek için görevlendirilen 66 polis başmüfettişi/jandarma müfettişi ile 24 saat esasına göre trafik tedbirleri alındığı belirtildi.

Ayrıca, çocukların aileleri üzerinde yaptırım etkisi kullanılarak “Bu Bayram Ben de Trafik Polisiyim: Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük” ve “Dikkat Sizden Karne Bizden” kampanyaları ile farkındalık yaratılmaya çalışıldığı ve alınan tedbirlerin desteklendiği aktarıldı.