Trafik kazalarında 258 kişi öldü!

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan trafik istatistik bülteninde trafik kazaları ve sonuçlarının türlerine göre dağılımı, ölümlü-yaralanmalı kazaların oluş şekline göre türleri, nedenleri ve uygulanan trafik cezalarına ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Bültende geçtiğimiz nisan ayında meydana gelen 44 bin 901 trafik kazasından 18 bin 620'sinin ölümlü ve yaralanmalı olarak kayıtlara geçerken geriye kalan 26 bin 281'inin ise maddi hasarlı kaza olduğu açıklandı.

18 bin trafik kazasında 29 bin kişi yaralandı

Nisan ayı içerisinde ölümle neticelenen 207 trafik kazasında 258 kişi hayatını kaybederken yaralanmalı trafik kazası olarak kayıtlara yansıyan 18 bin 413 kazada 28 bin 806 kişinin çeşitli yerlerinden yaralandığı belirlendi.

Ölümlü-yaralanmalı trafik kazalarının oluş şekline bakıldığında 18 bin 620 trafik kazasından 6 bin 35'i yandan çarpma, 3 bin 168'i yayaya çarpma, 2 bin 394'ü yoldan çıkma, 2 bin 41'i arkadan çarpma, bin 877'si devrilme-savrulma veya takla, 990'ı karşılıklı çarpışma ve geriye kalan 2 bin 115'i ise engel/cisim ile çarpışma, duran araca çarpma, yan yana çarpışma gibi şekillerde gerçekleştiği görüldü.

Paylaşılan istatistiklerde ölümlü-yaralanmalı trafik kazalarının araç sayısına bakıldığında kazaların yüzde 43,57'si tek, 49,84'ü iki ve 6,57'sinin çok araçlı kaza olduğu belirlenirken kazalara neden olan unsurlarda yüzde 88,15 oranıyla sürücü, 9,71 yaya, 1,17 araç, 0,68 yolcu ve 0,27'sinde de yolun kusurlu olduğu tespit edildi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Trafik kazalarının en çok meydana geldiği iller sıralamasında Ankara 1'inci

Sürücünün kusurlu görüldüğü 19 bin 621 trafik kazasından 7 bin 375'inde araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamaktan, 2 bin 954'ünün kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamaktan, bin 877'sinin şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak, bin 811'inin arkadan çarpma, bin 477'sinin dönüş kurallarına uymama ve 4 127 kazanın ise alkollü araç kullanma, aşırı hız, hatalı park etme gibi kusurlardan kaynaklandığı belirtildi.

Ölümlü-yaralanmalı trafik kazalarına karışan araçların cinslerine bakıldığında 30 bin 726 trafik kazasından 15 bin 835'inde otomobil, 5 bin 165'inde motosiklet, 4 bin 487'sinde kamyonet, bin 750'sinde bisiklet ile motorlu bisiklet ve geriye kalan 3 bin 489'unda ise minibüs, kamyon, otobüs ve traktör gibi araçlar yer alıyor.

Nisan ayında Türkiye genelinde trafik kazalarının en çok meydana geldiği iller sıralamasında 6 bin 587 kazayla Ankara birinci, 5 bin 819'la İstanbul 2'nci ve 3 bin 36 kazayla İzmir 3'üncü oldu.

Trafik cezalarının yüzde 82'sini alkollü araç kullananlar oluşturdu

Yayımlanan bültende uygulanan trafik cezalarının dağılımına bakıldığında nisan ayında 8 bin 155 işlemin 6 bin 705 sayısıyla yüzde 82,21 oranını alkollü olarak araç kullananlar oluştururken geriye kalan yüzde 0,35'lik oranını 100 ceza puanını dolduran, 0,03'ünü 5 kez hız limitini aşan ve geriye kalanını ise diğer işlemler oluşturuyor. (İLKHA)