Trafik ışıklarının sayısı dörde çıkıyor! İşte sebebi

Uzmanlar, otonom araçların kullanılmaya başlamasıyla asırlık trafik sinyal sisteminin değişebileceğini öngörüyor.

Araştırmacılar, otonom araçların trafikte daha yoğun şekilde yer almasıyla birlikte, uzun yıllara dayalı trafik ışığı sisteminin de bu değişimden payını alacağını öngörüyor.

Finansgundem.com’un derlediği bilgilere göre, arabalar ve kamyonlar daha akıllı ve birbiriyle bağlantılı hale geldikçe, bir asırdan fazla bir süredir trafik akışını kontrol eden mütevazı ışıklar da büyük bir dönüşümün eşiğinde olabilir.

Trafik ışıkları ortadan kalkabilir

The Associated Press’ten Jeff Mcmurray’nin haberine göre, araştırmacılar, trafiği daha güvenli ve daha verimli hale getirmek için modern otomobillerde yer alan GPS gibi özellikleri kullanmanın yollarını araştırıyor. Yapılacak güncellemelerin sonunda ise günümüzün kırmızı, sarı ve yeşil ışıklarını tamamen ortadan kaldırabileceği ve kontrolü sürücüsüz arabalara bırakabileceği öngörülüyor.

Michigan Üniversitesi'nde bir araştırma yürüten inşaat mühendisliği profesörü Henry Liu, yeni bir trafik sinyal sisteminin kullanıma sunulmasının insanların düşündüğünden çok daha yakın olabileceğini söylüyor. Liu, “Yapay zekanın ilerleme hızı çok hızlı ve bunun yaklaştığını düşünüyorum” diyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Trafik ışıklarının ABD’de evrimi

ABD'de ve tüm dünyada trafik ışıkları yıllar içinde pek değişiklik geçirmedi. Tarihçi Megan Kate Nelson'ın Smithsonian Magazine için kaleme aldığı yazıya göre, Cleveland, ilk ‘belediye trafik kontrol sistemi’ olarak kabul edilen sistemi 1914'te piyasaya sürdü. Mühendis James Hodge'un icadı iki ışıktan oluşuyordu: “Demiryollarında uzun süredir kullanılan renkler olan kırmızı ve yeşil.” Bir kulübede oturan bir polis memuru da, sinyali değiştirmek için düğmeyi çevirmek zorunda kalıyordu.

Birkaç yıl sonra, Detroit polis memuru William Potts'un sarı ışığı eklediği kabul edildi ancak bir şehir çalışanı olarak bunun patentini alamamıştı. Nelson, 1930'a gelindiğinde tüm büyük Amerikan şehirlerinin ve daha küçük şehirlerin çoğunun en az bir elektrik trafik sinyaline sahip olduğunu yazıyordu.

Dördüncü ışık beyaz mı olacak?

Bağlantılı ve otomatikleştirilmiş araçların ortaya çıkışı, trafik sinyalleri için yeni olanaklarla dolu bir dünya sunuyor.

Trafik akışlarını yeniden tasarlayanlar arasında North Carolina Eyalet Üniversitesi'nde mühendislik profesörü Ali Hajbabaie liderliğindeki bir ekip bulunuyor. Hajbabaie, günümüzün trafik sinyallerini ortadan kaldırmak yerine, yolda kontrolü ele alacak ve yolu gösterecek yeterli sayıda otonom araç olduğunu belirtmek için dördüncü bir ışık, belki de beyaz bir ışık eklemeyi öneriyor.

Ekibinin taşıyabileceği kadar küçük model arabalar kullandığı Hajbabaie, “Kavşağa geldiğimizde kırmızıysa duruyoruz, yeşilse gidiyoruz. Fakat beyaz ışık aktifse önünüzdeki aracı takip etmeniz yeterli” diyor.

Hajbabaie'nin araştırması, beyaz ışıkla trafikte ‘beyaz bir sayfa’ya atıfta bulunsa da, Hajbabaie, spesifik olarak rengin önemli olmadığını söylüyor. Hajbabaie, “Mevcut ışıklar, örneğin sürücüsüz arabaların görevde olduğunu belirtmek için aynı anda kırmızı ve yeşil renkte yanıp sönecek şekilde değiştirildiğinde bile yeterli olabilir. Anahtar nokta, mevcut sinyaller gibi evrensel olarak benimsenmesini sağlamak olacaktır” diyor.

Hajbabaie, böyle bir yaklaşımın kullanılmasının yıllar alacağını, zira bunun yollardaki araçların yüzde 40 ila yüzde 50'sinin otonom sürüşe sahip olmasını gerektireceğini kabul ediyor.

Otonom araç paylaşım hizmeti

Waymo sözcüsü Sandy Karp ise, Google'ın ana şirketinin sürücüsüz otomobil yan kuruluşunun, dördüncü bir trafik ışığı eklenmese bile Los Angeles ve Austin, Teksas'ta tamamen otonom bir araç paylaşım hizmeti başlattığını belirtiyor. Karp, “Otonom araç (Autonomous vehicle - AV) gelişiminin bu erken aşamasında insanların AV'lerin güvenli bir şekilde konuşlandırılmasını nasıl kolaylaştıracakları konusunda yaratıcı bir şekilde düşünmeleri iyi olsa da, politika yapıcılar ve altyapı sahipleri AV'ye özel yatırımlara çok erken dalmak konusunda dikkatli olmalılar. Bu şimdilik oldukça gereksiz olabilir” diyor.

Michigan Üniversitesi araştırmacıları ise farklı bir yaklaşım benimsiyor. Ekip, Birmingham’ın Detroit banliyösünde, General Motors araçlarında bulunan hız ve konum verilerinden elde edilen bilgileri kullanarak şehrin trafik ışıklarının zamanlamasını değiştiren bir pilot program yürütüyor. Araştırmacılar yakın zaman önce, değişikliklerin gerçek zamanlı olarak nasıl yapılacağını test etmek için iki partili altyapı yasası kapsamında ABD Ulaştırma Bakanlığı'ndan hibe almış durumda.

Trafik ışıklarının zamanlaması verilerle ayarlanıyor

Michigan araştırması tamamen otonom araçlar yerine sürücülü araçlarla ilgilendiğinden, Hajbabaie'nin aradığından daha geniş bir uygulamaya çok daha yakın olabilir. Michigan araştırmasına liderlik eden Liu, Birmingham sokaklarındaki araçların yüzde 6 kadar küçük bir kısmının General Motors sistemine bağlı olmasına rağmen, akışı düzeltmek için trafik ışıklarının zamanlamasını ayarlamak için yeterli veri sağladıklarını söylüyor.

Birmingham'daki 34 trafik sinyalinin seçilmesinin nedeni, ülke çapındaki sinyallerin yarısından fazlası gibi, trafik sıkışıklığını denetleyecek herhangi bir kamera veya sensör olmaksızın sabit zamanlı bir programa ayarlanmış olmaları. Liu, trafiği izlemeye yönelik daha ileri teknoloji çözümleri olmasına rağmen bunların şehirlerin karmaşık ve pahalı iyileştirmeler yapmasını gerektirdiğini ekliyor.

Liu, “Bunun güzelliği, altyapıya hiçbir şey yapmanıza gerek olmamasıdır. Veriler altyapıdan gelmiyor. Araba şirketlerinden geliyor” diyor.