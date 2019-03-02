Trafik cezasına kızıp EDS'yi kurşunladı Burdur'un Bucak ilçesindeElektronik Denetleme Sistemi'ni kurşunladığı iddia edilen sürücü gözaltına alındı.

Alparslan Türkeş Bulvarı'nda bulunan EDS'den iki gün sinyal alınamaması ve görüntülerde donma olması üzerine bölgeye teknik ekip görevlendirildi. EDS sistemi üzerinde kurşun izlerini fark eden ekip, durumu merkeze bildirdi. MOBESE görüntülerini inceleyen polis, bir kişinin EDS sistemine silahla ateş ettiğini tespit etti. Gözaltına alınan M.B. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. M.B. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, EDS aracılığıyla yazılan cezaya sinirlendiği için olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

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