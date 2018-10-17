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Trafik cezalarının artırılmasını öngören teklif TBMM'de

Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

17 Ekim 2018 Çarşamba 22:18
Trafik cezalarının artırılmasını öngören teklif TBMM'de
TBMM Genel Kurulunda, trafik cezalarını artıran, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik önlemleri içeren, yabancıların Türkiye'de iş ve işlemlerini kolaylaştıran düzenlemelerin de yer aldığı Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı. Görüşmelere TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy da katıldı.

 

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 22:18
  1. TBMM

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