Trabzon’un Sürmene ilçesinde feci kaza: Ölü ve yaralılar var
Sürmene ilçesinde bugün meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kiyi de yaralandı.11 Temmuz 2018 Çarşamba 22:54
İlçenin Oylum mahallesinde Emre Yılmaz’ın kullandığı 61 SA 305 plakalı araç, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu yoldan çıkarak yol kenarındaki evin kolonuna çarptı. Kazada araçta bulunan emre Yılmaz ve berberindeki 5 kişi yaralanırken, yaralılardan Fatma Ayaydın kaldırıldığı Araklı Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
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