Trabzon'un doğa harikası: Kudavas Şelalesi
Karadeniz’in saklı cenneti Kudavas Şelalesi yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/trabzonun-doga-harikasi-kudavas-selalesi-92820
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Karadeniz’in saklı cenneti Kudavas Şelalesi yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/trabzonun-doga-harikasi-kudavas-selalesi-92820
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