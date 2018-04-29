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Trabzon'u "Burak ile Yusuf" uçuruyor

Ekonomik anlamda zor dönemlerden geçen Karadeniz fırtınası Trabzonspor'u Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı taşıyor.

29 Nisan 2018 Pazar 12:14
Trabzon'u "Burak ile Yusuf" uçuruyor

Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Antalyaspor'u Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'nın golleriyle 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da, bu iki oyuncu attıkları gollerle takımlarına adeta hayat verdi. 

Ligin geride kalan 31 haftasında rakip fileleri 55 kez havalandıran bordo-mavili takımda Burak Yılmaz 23, Yusuf Yazıcı 8 olmak üzere bu iki oyuncu toplam 31 gol kaydetti. 

Takımlarının en golcü iki oyuncusu olan Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı, Karadeniz ekibinin Avrupa kupalarına katılma iddiasını sürdürmesinde de önemli rol oynadı. 

Daha çok yabancı oyuncuların gollerde söz sahibi olduğu ligde, Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı, bordo-mavili takımın gollerinin yüzde 56.36'sını attı. 

49 PUANIN 42'SİNE KATKI SAĞLADILAR 

Ligde 49 puanla 5. sırada yer alan Trabzonspor'da, Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı attıkları gollerle 42 puana katkı sağladı. 

Bordo-mavililer, Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'nın gol kaydettiği 19 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 yenilgi alarak, 42 puanı hanesine yazdırdı. 

Karadeniz ekibi, Antalyaspor (2), Atiker Konyaspor, Galatasaray, Osmanlıspor, Demir Grup Sivasspor, Kasımpaşa, Bursaspor, Aytemiz Alanyaspor, Teleset Mobilya Akhisarspor, EvkurYeni Malatyaspor, Kayserispor'u mağlup etmeyi başardı. 

Fenerbahçe (2), Medipol Başakşehir, Kardemir Karabükspor, Atiker Konyaspor, Osmanlıspor ile berabere kalan bordo-mavili takım, tek mağlubiyetini sahasında Aytemiz Alanyaspor karşısında 4-3'lük skorla aldı.

MAÇLAR VE GOLLER

Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'nın ligde bu sezon gol attığı maçlar şöyle:

Trabzonspor - Atiker Konyaspor (2-1) Burak Yılmaz (2) 

Fenerbahçe - Trabzonspor (2-2) Burak Yılmaz 

Medipol Başakşehir - Trabzonspor (2-2) Burak Yılmaz (2) 

Trabzonspor - Aytemiz Alanyaspor (3-4) Burak Yılmaz (2) 

Trabzonspor - Galatasaray (2-1) Yusuf Yazıcı 

Trabzonspor - Osmanlıspor (4-3) Burak Yılmaz (2), Yusuf Yazıcı 

Demir Grup Sivasspor - Trabzonspor (1-2) Burak Yılmaz 

Trabzonspor - Antalyaspor (3-0) Burak Yılmaz (2) 

Kasımpaşa - Trabzonspor (0-3) Burak Yılmaz 

Trabzonspor - Bursaspor (1-0) Yusuf Yazıcı 

Kardemir Karabükspor - Trabzonspor (1-1) Burak Yılmaz 

Atiker Konyaspor - Trabzonspor (2-2) Burak Yılmaz (2) 

Trabzonspor - Fenerbahçe (1-1) Burak Yılmaz 

Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor (1-2) Burak Yılmaz 

Teleset Mobilya Akhisarspor - Trabzonspor (1-3) Burak Yılmaz 

Trabzonspor - Evkur Yeni Malatyaspor (4-1) Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı (2) 

Trabzonspor - Kayserispor (4-0) Burak Yılmaz (2), Yusuf Yazıcı 

Osmanlıspor - Trabzonspor (3-3) Yusuf Yazıcı 

Antalyaspor - Trabzonspor (1-2) Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı

Kaynak: Skorer

Haber Tarihi: 29 Nisan 2018 Pazar 12:14
  1. Sivas
  2. Konya
  3. Bursa
  4. Kardemir Karabükspor
  5. Bordo Mavili Takım
  6. Aytemiz Alanyaspor
  7. Sarı Lacivertliler
  8. Sarı Kırmızılılar
  9. Yeni Malatyaspor
  10. Osmanlıspor
  11. Yılmaz Yusuf
  12. Yusuf Yazıcı
  13. Burak Yılmaz
  14. Galata Saray
  15. Antalyaspor
  16. Malatyaspor
  17. Kayserispor
  18. Fener Bahçe
  19. Trabzonspor

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