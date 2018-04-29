Trabzon'u "Burak ile Yusuf" uçuruyor

Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Antalyaspor'u Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'nın golleriyle 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da, bu iki oyuncu attıkları gollerle takımlarına adeta hayat verdi.

Ligin geride kalan 31 haftasında rakip fileleri 55 kez havalandıran bordo-mavili takımda Burak Yılmaz 23, Yusuf Yazıcı 8 olmak üzere bu iki oyuncu toplam 31 gol kaydetti.

Takımlarının en golcü iki oyuncusu olan Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı, Karadeniz ekibinin Avrupa kupalarına katılma iddiasını sürdürmesinde de önemli rol oynadı.

Daha çok yabancı oyuncuların gollerde söz sahibi olduğu ligde, Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı, bordo-mavili takımın gollerinin yüzde 56.36'sını attı.

49 PUANIN 42'SİNE KATKI SAĞLADILAR

Ligde 49 puanla 5. sırada yer alan Trabzonspor'da, Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı attıkları gollerle 42 puana katkı sağladı.

Bordo-mavililer, Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'nın gol kaydettiği 19 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 yenilgi alarak, 42 puanı hanesine yazdırdı.

Karadeniz ekibi, Antalyaspor (2), Atiker Konyaspor, Galatasaray, Osmanlıspor, Demir Grup Sivasspor, Kasımpaşa, Bursaspor, Aytemiz Alanyaspor, Teleset Mobilya Akhisarspor, EvkurYeni Malatyaspor, Kayserispor'u mağlup etmeyi başardı.

Fenerbahçe (2), Medipol Başakşehir, Kardemir Karabükspor, Atiker Konyaspor, Osmanlıspor ile berabere kalan bordo-mavili takım, tek mağlubiyetini sahasında Aytemiz Alanyaspor karşısında 4-3'lük skorla aldı.

MAÇLAR VE GOLLER

Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'nın ligde bu sezon gol attığı maçlar şöyle:

Trabzonspor - Atiker Konyaspor (2-1) Burak Yılmaz (2)

Fenerbahçe - Trabzonspor (2-2) Burak Yılmaz

Medipol Başakşehir - Trabzonspor (2-2) Burak Yılmaz (2)

Trabzonspor - Aytemiz Alanyaspor (3-4) Burak Yılmaz (2)

Trabzonspor - Galatasaray (2-1) Yusuf Yazıcı

Trabzonspor - Osmanlıspor (4-3) Burak Yılmaz (2), Yusuf Yazıcı

Demir Grup Sivasspor - Trabzonspor (1-2) Burak Yılmaz

Trabzonspor - Antalyaspor (3-0) Burak Yılmaz (2)

Kasımpaşa - Trabzonspor (0-3) Burak Yılmaz

Trabzonspor - Bursaspor (1-0) Yusuf Yazıcı

Kardemir Karabükspor - Trabzonspor (1-1) Burak Yılmaz

Atiker Konyaspor - Trabzonspor (2-2) Burak Yılmaz (2)

Trabzonspor - Fenerbahçe (1-1) Burak Yılmaz

Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor (1-2) Burak Yılmaz

Teleset Mobilya Akhisarspor - Trabzonspor (1-3) Burak Yılmaz

Trabzonspor - Evkur Yeni Malatyaspor (4-1) Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı (2)

Trabzonspor - Kayserispor (4-0) Burak Yılmaz (2), Yusuf Yazıcı

Osmanlıspor - Trabzonspor (3-3) Yusuf Yazıcı

Antalyaspor - Trabzonspor (1-2) Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı

Kaynak: Skorer