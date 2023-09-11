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Spor Trabzonspor'un yeni transferi Nicolas Pepe Trabzon'a geldi
Spor

Trabzonspor'un yeni transferi Nicolas Pepe Trabzon'a geldi

Yeniakit Publisher
2023-09-11 03:38:00 -
Trabzonspor'un yeni transferi Nicolas Pepe Trabzon'a geldi

Trabzonspor'un anlaşma sağladığı Fildişi Sahilli futbolcu Nicolas Pepe, Trabzon'a geldi.

İngiltere Premier Lig'den transfer edilen Pepe, Trabzon Havalimanı'nda bordo-mavili taraftarlarca sloganlar eşliğinde karşılandı.

Transferinden ötürü çok mutlu olduğunu dile getiren Pepe, "Herkese teşekkür ediyorum. Her şey inanılmazdı. Transfer süreci iyiydi. Trabzonspor bana inandığı ve güvendiği için teşekkür ediyorum. Bize her yer Trabzon." ifadelerini kullandı.

Taraftarlara üçlü çektiren Pepe, daha sonra kulüp aracına binerek Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne hareket etti.

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