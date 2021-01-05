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Spor Trabzonspor'un yeni transferi Berat Özdemir: "Yeni umutlara yürüyeceğiz"
Spor

Trabzonspor'un yeni transferi Berat Özdemir: "Yeni umutlara yürüyeceğiz"

"Umarım hep birlikte nice şampiyonluklar yaşarız. Umarım yüzünüzü kara çıkarmam" - "Koronavirüs testim pozitif çıktı. Perşembe günü bir test daha olacağım ve sonrasında pazartesi günü inşallah Trabzonspor'uma kavuşacağım"

Yeniakit Publisher
2021-01-05 23:07:14 -
Trabzonspor'un yeni transferi Berat Özdemir: "Yeni umutlara yürüyeceğiz"

TRABZON (AA) - Trabzonspor'un Gençlerbirliği'nden kadrosuna kattığı Berat Özdemir, kendine yeni bir yol seçtiğini, bu yolda hep birlikte yeni umutlara yürüyeceklerini söyledi.

Berat Özdemir, Trabzonspor'un Instagram hesabından canlı yayınla taraftarlarla tanışarak açıklamalarda bulundu.

Bordo-mavili futbolcu, Trabzonspor camiasına selamlarını ileterek, "Gerçekten çok mutluyum. Umarım birlikte çok mutlu ve güzel günler geçiririz. Gençlerbirliği taraftarlarına ve camiasına teşekkür ediyorum. Kendime bir yol seçtim ve bu yolda hep birlikte yeni umutlara yürüyeceğiz." dedi.

Bordo mavili taraftarlarla buluşmak için sabırsızlandığını ifade eden Berat Özdemir, şunları söyledi:

"Umarım hep birlikte nice şampiyonluklar yaşarız. Umarım yüzünüzü kara çıkarmam. Koronavirüs testim pozitif çıktı. Perşembe günü bir test daha olacağım ve sonrasında pazartesi günü inşallah Trabzonspor'uma kavuşacağım. Trabzon'a ve Trabzonspor'a yabancı değilim. Annem ve babam vasıtasıyla Trabzonspor'u hep takip ettim. Annem Maçkalı, Esiroğlu'ndan. Ben sizden biriyim, sizler de benden birisiniz. Bize her yer Trabzon.''


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