Trabzonspor'un rakibi Kopenhag hangi ülkenin takımı? Kopenhag takım kadrosunda kimler var?
Trabzonspor'un UEFA Şampiyonlar Ligi Play - Off Turu'ndaki rakibi Kopenhag oldu. Peki Kopenhag hangi ülkenin takımı? Kopenhag nerenin takımı? Kopenhag oyuncuları kimler? İşte Kopenhag takım kadrosu:
Trabzonspor'un UEFA Şampiyonlar Ligi Play - Off Turu'ndaki rakibi Kopenhag oldu. Peki Kopenhag hangi ülkenin takımı? Kopenhag nerenin takımı? Kopenhag oyuncuları kimler? İşte Kopenhag takım kadrosu:
Kopenhag nasıl bir takım? Kopenhag hangi ülkenin takımı? Kopenhag takım kadrosunda kimler var?
Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Danimarka temsilcisi Kopenhag'la karşılaşacak. Peki Kopenhag nasıl bir takım? Kopenhag hangi ülkenin takımı? Kopenhag takım kadrosunda kimler var?
FC Kopenhag veya FC København, Danimarka'nın önde gelen futbol kulüplerinden birisidir. 1992 yılında Kıta Avrupası'nın en eski futbol kulübü Kjøbenhavns Boldklub ile Boldklubben 1903 kulüplerinin futbol takımlarını birleştirmesiyle kurulan ekip maçlarını Kopenhag'daki 38,065 kişilik Parken Stadı'nda oynamaktadır. Kulüp UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan bir üst tura yükselen ilk Danimarka takımıdır. Kulüp 2019-20 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İstanbul Başakşehir FK'ı eleyerek tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselmiştir. COVID-19 pandemisi nedeniyle Köln şehrinde oynanan tek maçlık çeyrek finalde ise Manchester United FC 1-0 yenilerek elenmiştir.
Kulübün ezeli rakibi Brøndby IF takımıdır. Bu takımla oynadıkları maçlar Kopenhag Derbisi olarak nitelendirilmektedir.
Kopenhag takım kadrosunda kimler var?
Kamil Grabara
Kevin Diks
Pierre Bengtsson
Ruben Gabrielsen (kiralık geldiği kulüp: Toulouse)
Davit Khocholava
Jens Stage
Luther Singh
Ísak Bergmann Jóhannesson
Kamil Wilczek
SZeca (kaptan)
Lukas Lerager
Pep Biel
Andri Baldursson (kiralık geldiği kulüp: Bologna)
Bryan Oviedo
Nicolai Boilesen (3rd-captain)
Karl-Johan Johnsson
Peter Ankersen
Jonas Wind
William Bøving
Marios Oikonomou
Valdemar Lund Jensen
Rasmus Højlund
Hákon Arnar Haraldsson
Johan Guadagno
Rasmus Falk (2. Kaptan)
Victor Kristiansen