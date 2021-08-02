Trabzonspor'un rakibi kim oldu? Trabzonspor kimle eşleşti?
Trabzonspor muhtemel rakibi kim? UEFA Konfederasyon Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Trabzonspor'un 3.ön eleme turunu geçmesi durumunda karşılaşacağı ekip belli oldu. Peki, Trabzonspor kimle eşleşti?
Trabzonspor bu sezon Türkiye'yi UEFA Konfederasyon Ligi'nde temsil edecek. Bordo-mavililer 3.ön eleme turunda Molde ile karşılaşacak. Trabzonspor turu geçerse bir üst turda eşleşeceği ekip belli oldu.
Trabzonspor'un rakibi kim oldu? Trabzonspor kimle eşleşti?
Trabzonspor, UEFA Konfederasyon Ligi 3.ön eleme turunda Molde ile karşılaşacak. 3.tur eleme turu ilk maçı 5 Ağustos Çarşamba günü Türkiye'de oynanacak. Rövanş maçı ise 12 Ağustos'ta oynanacak. Trabzonspor, Molde'yi elerse play-off turunda İtalya'nın Roma takımıyla karşılaşacak.