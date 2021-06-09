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Spor Trabzonspor'un oyuncusu Hüseyin Türkmen evlendi
Spor

Trabzonspor'un oyuncusu Hüseyin Türkmen evlendi

Trabzonspor'un savunma oyuncusu Hüseyin Türkmen, dünya evine girdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-09 19:24:00 -
Trabzonspor'un oyuncusu Hüseyin Türkmen evlendi

Bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, başkan yardımcısı Emin Kahraman, genel sekreteri Ömer Sağıroğlu, yönetim kurulu üyesi Lokman Sadıklar ve futbolcuların katıldığı törende Hüseyin Türkmen, Ümran Uzun ile hayatını birleştirdi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in kıydığı nikahta çiftin şahitliklerini Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, başkan Ahmet Ağaoğlu ve Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper yaptı.

Tören sonrası Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri genç çifte mutluluklar diledi.

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