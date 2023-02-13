Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, tüm Türkiye'ye seslendi!

Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük depremin ardından tüm Türkiye yasa boğuldu. Binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği felaketin ardından spor camiası da birlik olarak yardım tırlarını bölgeye ulaştırdı. Trabzonspor Kulübü de 16 Şubat'ta Basel ile oynayacağı karşılaşma öncesinde çağrıda bulundu. Kaptan Uğurcan Çakır, maç öncesinde konuştu.

Türkiye, 6 Şubat tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük depremle sarsıldı. Yıkılan binaların ardından binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Spor camiası, yaşanan felaket sonrasında birlik oldu ve yardım için harekete geçti. Kulüpler, yüzlerce yardım tırını afet bölgesine göndererek yara sarmaya çalıştı.

Trabzonspor Kulübü de UEFA Konferans Ligi play-off turunda oynanacak olan Basel maçı öncesinde bir çağrıda bulundu.

Kaptan Uğurcan Çakır, maç öncesinde kamera karşısına geçti ve birlik olma mesajı verdi. İşte Çakır'ın sözleri;

"UEFA Konferans Ligi'nde oynamak zorunda olduğumuz Basel maçına renk ve arma ayırmaksızın büyün takım taraftarlarını bekliyoruz. Biz biriz, hep birlikte daha güçlüyüz."

Trabzonspor ile Basel, 16 Şubat Perşembe günü saat 20.45'te Medical Park Stadyumu Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek. Müsabakada kombine biletler geçerli olmayacak ve tüm gelirler depremzedelere aktarılacak.