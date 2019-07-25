Trabzonspor’un golcüsü Kömürspor’un gündeminde Zonguldak Kömürspor, Trabzonspor’un 19 yaşındaki santrforu Burak Temir’i gündemine aldı.

Zonguldak Kömürspor, Trabzonspor’un 19 yaşındaki santrforu Burak Temir’i gündemine aldı.

TFF 2. Lig temsilcisi Zonguldak Kömürspor, teknik direktör Serkan Afacan yönetiminde transfer çalışmalarına devam ediyor. Kırmızı-lacivertli takım, Trabzonspor’da bonservisi bulunan ve geçtiğimiz sezon 1461 Trabzonspor forması giyen 19 yaşındaki santrfor Burak Temir’i gündemine aldı. Öte yandan Trabzonspor’un teknik direktörü Ünal Karaman’ın genç oyuncu Burak Temir’in Kömürspor’a kiralamasına sıcak baktığı öğrenildi.

Gençlerbirliğispor altyapısında yetişen genç oyuncu, kariyerinde U16 liginde 4 maç oynarken, U17 liginde 33 maç 28 gol, U19 liginde 25 maç 16 gol kaydetti. U21 liginde ise 5 maçta forma giyip 3 kez fileleri havalandırdı.

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