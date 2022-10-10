Trabzonspor'un galibiyet serisi sona erdi
Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa ile golsüz berabere kaldı. Bu sonuçla fırtınanın 2 haftalık galibiyet serisi son buldu.
Trabzonspor ile Kasımpaşa, Süper Lig'in 9. haftasında Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi. Mücadele golsüz beraberlikle sona erdi.
Maçın temposu düşüktü
Karşılaşma boyunca iki takım da etkisiz bir görüntü sergilerken Trabzonspor 3 Kasımpaşa ise yalnızca 1 isabetli şut ile maçı tamamladı. Neredeyse hiç gol fırsatı yakalayamayan iki ekip sahadan 1 puanla ayrıldı.
Trabzonspor, 7. sırada
Golsüz beraberlikle biten karşılaşma sonrası Trabzonspor puanını 17'ye yükselterek haftayı 7. sırada tamamladı. Kasımpaşa ise 13 puanla, 9. sıradaki yerini korudu.