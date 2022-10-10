  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Trabzonspor'un galibiyet serisi sona erdi
Spor

Trabzonspor'un galibiyet serisi sona erdi

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa ile golsüz berabere kaldı. Bu sonuçla fırtınanın 2 haftalık galibiyet serisi son buldu.

Yeniakit Publisher
2022-10-10 22:19:00 -
Trabzonspor'un galibiyet serisi sona erdi

Trabzonspor ile Kasımpaşa, Süper Lig'in 9. haftasında Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi. Mücadele golsüz beraberlikle sona erdi.

Maçın temposu düşüktü

Karşılaşma boyunca iki takım da etkisiz bir görüntü sergilerken Trabzonspor 3 Kasımpaşa ise yalnızca 1 isabetli şut ile maçı tamamladı. Neredeyse hiç gol fırsatı yakalayamayan iki ekip sahadan 1 puanla ayrıldı.

Trabzonspor, 7. sırada

Golsüz beraberlikle biten karşılaşma sonrası Trabzonspor puanını 17'ye yükselterek haftayı 7. sırada tamamladı. Kasımpaşa ise 13 puanla, 9. sıradaki yerini korudu.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23