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Trabzonspor’un büyük beğeni toplayan son forması unutulan bir sanatı hatırlattı

Trabzonspor’un yurtiçi ve yurt dışında büyük beğeni toplayan ’Keşan’ motifli son forması unutulan bir sanatı hatırlattı.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 10:14
Trabzonspor’un büyük beğeni toplayan son forması unutulan bir sanatı hatırlattı

Trabzon’un Çarşıbaşı ilçesinde geçmişte yüzlerce kişinin geçim kaynağı olan keşan dokumacılığı bugünlerde bir elin parmakları kadar kaldı. Unutulmaya yüz tutan keşan motifleri Trabzonspor’un formasına girince tekrar gündeme geldi.

Trabzonspor’un yöreye özgü ’Keşan’ motiflerinin yer aldığı yeni forması için çekilen kısa film, her kesimin büyük beğenisini toplarken, yeni forma kulüp tarihinin en kısa sürede en çok satılan forması oldu.

Filmin çekimi Keşan’ın merkezi olan yaklaşık 1 asırdır ilçede geçim kaynağı olan Çarşıbaşı ilçesinde çekilirken klipte, Trabzonspor’un alt yapısında oynayan çocuklar yer almıştı. Filmin, sosyal medyada izlenme rakamı 10 milyonu geçerken‘Keşan’ motifli gri formasının tanıtım filmini Barcelona’nın yıldızı, İspanya Milli Takım oyuncusu Gerard Pique twitter hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.

Çarşıbaşı ilçesi Kavaklı Mahallesinde çekilen kısa filmin hazırlanması Kazım Peken, Aydın Gelleci, Mehmet Kul, Osman Saka tarafından yapılırken klipte Fatma Aydın da rol alarak oynamıştı.

Filmin hazırlanmasında rol alan ve yaklaşık 45 yıldır Keşan dokuma işiyle uğraşan yöre sakinlerinden 65 yaşındaki Kazım Peken, formanın tanıtımında çok güzel tepkiler olmasının sevindirici olduğunu belirterek gelinen süreci anlattı.

"Projenin hazırlık aşamasını yaptık"

Projenin hazırlık aşamasında Trabzonspor’dan kendilerini aradıklarını belirten Peken, “Yaklaşık 45 yıldır bu mesleği icra ediyorum. Bildiğimiz kadarıyla bu meslek burada 1923 yılındanberi yapılıyor. Biz bu projenin sadece tanıtımını ve işin hazırlık aşmasını yaptık. Trabzonspor’dan bir arkadaşımız bize telefon etti. Gazeteci Aydın Gelleci arkadaşımızla beraber, biz de onlar için köyümüzde hazırlık yaptık. Daha önce Keşan neredeyse tarihten silinme eşiğine kadar gelmişti. Bunun nedeni Keşan’daki kar amacının düşük olmasıydı. Dolayısıyla bazı arkadaşlarımız bu işi bıraktı. Eskiden köyümüzde 200 kadar keşan dokuma tezgahımız vardı. Bunların büyük bir bölümü makineleşmeye yenik düşünce şu an elde dokuma yapan tezgâh sayısı 15 kadar olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

Sesimizi Barcelona’ya kadar duyurabilmek bizi çok mutlu etti

Formanın Barcelona’nın yıldızı, İspanya Milli Takım oyuncusu Gerard Pique tarafından beğenilmesinin kendilerini memnun ettiğini belirten Peken, “Projenin doğuşu Aydın bey bizi arad,ı bana bir tezgah bulabilir, hazırlayabilir misin dedi. Biz de onu kırmadık. Onlar gelene kadar tezgâhları hazırladık. Köyümüzün çocuklarıyla kısa bir klip çektiler. O esnada biz de Keşan’ın yapılışını onlara tezgahta gösterdik. Tepkilerden oldukça memnunuz, sesimizi Barcelona kadar duyurabilmek bizi çok mutlu etti. Aynı formayı tezgâhımızda birebir dokuyabiliriz. Mesleğimiz diğer mesleklere oranla biraz daha zor. Sabır ve istek olmadan bu meslekte yol kat edemezsin. Bir ürünü kullanabilir hale gelene kadar en az 60 kere elimizden geçiyoruz. Dokuma aşaması 1-2 saati buluyor” diye konuştu.

Futbolculara çok yakıştı

Keşan dokumaya 1 yıl önce başlayan Nesrin Sarı da formaların futbolculara çok yakıştığını ifade ederek “Evimin geçimine katkıda bulunmak için çalışıyorum. Çok başarılı bir çalışma olmuş biz çok beğendik. Keşanımız Avrupa ve dünya çapında tanınmaya başlandı. Formada Keşan’ın omuzdaki duruşu harika. Futbolculara çok yakıştı. Abdulkadir’e yakışır” şeklinde konuştu.

Şükran Peken ise Keşan’ı yaşatmaya çalıştıklarını ifade ederek, “8 yıldır bu işi yapıyorum. Burada ev kadınlarımızla birlikte çalışıyoruz. Trabzon’a her şey yakışır. Keşan daha ayrı bir güzel yakışır. Keşan’ımızı yaşatmaya çalışıyoruz. Trabzonspor formasınaKeşan çok güzel uyum sağladı. Yöremizin ürünü Keşan’ı Trabzonspor’umuza uyguladığımızzaman daha güzel şeyler çıkacağına inanıyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 10:14
  1. Trabzon
  2. Aydın
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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