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Trabzonspor'un Avusturya kampı sürüyor

Bordo-mavililer, kamptaki 2. hazırlık maçında bugün Almanya'nın Hoffenheim takımı ile karşılaşacak- Karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayımlanacak

25 Temmuz 2019 Perşembe 13:01
Trabzonspor'un Avusturya kampı sürüyor

İSTANBUL (AA) - Trabzonspor sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor.

Bordo-mavili ekip, kampın 2. hazırlık maçında bugün Almanya'nın Hoffenheim takımıyla Bad Wimsbach kasabasında karşılaşacak. TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

Linz kentinde 20 Temmuz'da kampa giren Trabzonspor, genç oyunculardan oluşan bir kadroyla çıktığı ilk hazırlık maçında Macaristan'ın Haladas ekibi ile golsüz berabere kalmıştı.

Bordo-mavililer, 27 Temmuz'da İtalya'nın Parma, 29 Temmuz'da da Verona takımı ile karşılaşacak ve bu maçın ardından Trabzon'a dönecek.

Trabzonsporlu oyuncular, 2 günlük iznin ardından UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Sparta Prag ile yapacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 13:01
  1. Futbol
  2. Hazırlık maçı
  3. Trabzonspor

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