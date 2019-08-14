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Trabzonspor'un Avrupa'da 127. randevusu

- UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Çekya'nın Sparta Prag takımıyla karşılaşacak bordo-mavililer, Avrupa kupalarında 127. kez sahaya çıkacak- Karadeniz ekibi, geride kalan maçlarda 48 galibiyet aldı, 45 kez de yenildi- Avrupa sınavlarında rakip fileleri 164 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde 168 gole engel olamadı- Yeni stadı Medical Park'ta ilk Avrupa kupası maçını oynayacak Karadeniz ekibi, bin 470 gün sonra kendi evinde Avrupa heyecanı yaşayacak

14 Ağustos 2019 Çarşamba 11:10
Trabzonspor'un Avrupa'da 127. randevusu


TRABZON (AA) - SELÇUK KILIÇ - UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın sahasında Çekya'nın Sparta Prag takımıyla karşılaşacak Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 127. maçına çıkacak.

Bordo-mavililer, geride kalan 126 maçta 48 galibiyet ve 33 beraberlik aldı, 45 maçtan ise mağlubiyetle ayrıldı.

Avrupa sınavlarında rakip fileleri 164 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde de 168 gol gördü.

Trabzonspor, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 28, 2009-2010 sezonundan itibaren UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenmeye başlanan eski adıyla UEFA Kupası'nda 78, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12 ve UEFA Intertoto Kupası'nda 8 maç oynadı.


- UEFA'da 79. maç


Trabzonspor, Sparta Prag ile oynayacağı maçla, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi altında düzenlenen Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 79. maçına çıkacak.

UEFA Kupası'nda ilk olarak 1982-1983 sezonunda Almanya'nın Kaiserslautern takımı ile eşleşen bordo-mavililer, bugüne dek oynadığı 78 maçın 31'inde sahadan galibiyetle ayrıldı. 21 maçta berabere kalan Karadeniz ekibi, 26 maçta ise yenildi.

Bu maçlarda rakip fileleri 108 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde 104 gol gördü.


- Avrupa performansı


Trabzonspor'un Avrupa kupalarında oynadığı 126 maçın performans tablosu şöyle:

Organizasyon Maç Galibiyet Beraberlik Mağlubiyet Attığı gol Yediği gol
Ş.K Kupası ve Şam. Ligi 28 10 7 11 24 34
Kupa Galipleri Kupası 12 4 4 4 13 18
UEFA Kupası 78 31 21 26 108 104
UEFA Intertoto Kupası 8 3 1 4 19 12
Toplam 12648 33 45 164 168


- En farklı galibiyeti Arnavutluk takımı karşısında aldı


Trabzonspor, Avrupa kupalarında en farklı skorlu galibiyetini Arnavutluk'un Vllaznia takımı karşısında aldı.

Karadeniz ekibi, 2007-2008 sezonunda UEFA Intertoto Kupası'nda Arnavutluk temsilcisini sahasında 6-0'lık sonuçla mağlup ederek, geride kalan 126 maçtaki en farklı galibiyetine imza attı.

Bordo-mavililer, Avrupa kupalarında en farklı yenilgiyi ise Kupa Galipleri Kupası 1. tur rövanş maçında deplasmanda İspanya'nın Barcelona takımına 7-2 mağlup olarak almıştı.


- İlk kez Çekya takımı


Trabzonspor, ilk kez Çekya takımı karşısında tur mücadelesi veriyor.

Bordo-mavililer, Sparta Prag'ı elemesi halinde ilk kez karşılaştığı Çekya temsilcisini kupanın dışına itmiş olacak.


- 4 yıl sonra sahasında ilk maç


Trabzonspor, 4 yıl aradan sonra sahasında Avrupa kupası maçına çıkacak.

Evinde en son 6 Ağustos 2015'te Makedonya'nın Rabotnicki takımını konuk eden bordo-mavililer, bu kez Sparta Prag'ı ağırlayacak.

Yeni stadı Medical Park'ta ilk Avrupa kupası maçını oynayacak Karadeniz ekibi, böylece bin 470 gün sonra kendi evinde Avrupa heyecanı yaşayacak.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 11:10
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