Trabzonspor'un acı kaybı! Orhan Kaynak vefat etti - Orhan Kaynak kimdir?

Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak, geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Trabzonspor teknik heyetinde görev yapan Orhan Kaynak, akşam saatlerinde yemek yediği sırada aniden fenalaştı. Durumun fark edilmesi üzerine kulüp personeli tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Kaynak, tesislerdeki sağlık ekibi tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Tedavi altına alındığı Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Orhan Kaynak, hayatını kaybetti.

Orhan Kaynak kimdir?

1 Mart 1970’te Adana’da dünyaya gelen Orhan Kaynak, futbolculuk kariyerinde Trabzonspor, Beşiktaş ve Kocaelispor gibi Türk futbolunun önemli kulüplerinde forma giydi.

Sahadaki mücadeleci yapısıyla dikkat çeken Kaynak, özellikle Trabzonspor’daki performansıyla hafızalarda yer edindi.

Teknik adamlık kariyerinde ise Fatih Tekke’nin 11 Mart 2025 tarihinde Trabzonspor’un başına geçmesiyle birlikte teknik ekibe katılan Kaynak, yardımcı antrenör olarak görev almaya başladı.

Futbolculuk döneminde bordo-mavili formayı 1993-1995 yılları arasında iki sezon boyunca giyen Kaynak, kulüp tarihine geçen anlardan birine de imza attı. 1 Kasım 1994’te Aston Villa deplasmanında attığı son dakika golü, Trabzonspor’un UEFA Kupası’nda İngiliz ekibini eleyerek unutulmaz bir başarı elde etmesini sağladı.

Teknik direktörlük kariyeri

Yönettiği Takımlar: Elazığspor, Boluspor ve Erzurumspor gibi takımlarda teknik direktörlük yapmıştır.

Antrenörlük: Ayrıca Trabzonspor ve Çaykur Rizespor gibi ekiplerde yardımcı antrenörlük görevlerinde bulunmuştur.