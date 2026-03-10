  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Laricani Hürmüz Boğazı'na ilişkin paylaşımda bulundu Savaş kışkırtıcısı için acı boğazı olacak İçişleri Bakanı Çiftçi’den Bahçeli'ye ziyaret Eczane eczane dolaşma dönemi bitti: Bundan böyle e-Nabız’da! İlacım Nerede uygulaması nasıl çalışıyor? Beyrut'ta tahliye paniği! İsrail'den Dahiye bölgesine kitlesel saldırı tehdidi NATO'dan flaş Türkiye açıklaması Beyaz Saray’da Trump’a söylemiş Zelenskiy’nin teklifi aylar sonra ifşa oldu Arabadan inip saldırmanın başka boyutuna geçildi! Giden aracın kaputuna atladı videoyu sildirmeye çalıştı Meclis, ABD/İsrail-İran Savaşı gündemi ile toplandı İspanya ile yeniden “savaşa hayır” Trump yine geri adım attı! "İran'la görüşebilirim"
Spor Trabzonspor'un acı kaybı! Orhan Kaynak vefat etti - Orhan Kaynak kimdir?
Spor

Trabzonspor'un acı kaybı! Orhan Kaynak vefat etti - Orhan Kaynak kimdir?

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Trabzonspor'un acı kaybı! Orhan Kaynak vefat etti - Orhan Kaynak kimdir?

Geçirdiği kalp krizinin ardından hastaneye kaldırılan Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak, vefat etti.

Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak, geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Trabzonspor teknik heyetinde görev yapan Orhan Kaynak, akşam saatlerinde yemek yediği sırada aniden fenalaştı. Durumun fark edilmesi üzerine kulüp personeli tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Kaynak, tesislerdeki sağlık ekibi tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Tedavi altına alındığı Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Orhan Kaynak, hayatını kaybetti.

 

Orhan Kaynak kimdir?

1 Mart 1970’te Adana’da dünyaya gelen Orhan Kaynak, futbolculuk kariyerinde Trabzonspor, Beşiktaş ve Kocaelispor gibi Türk futbolunun önemli kulüplerinde forma giydi.

Sahadaki mücadeleci yapısıyla dikkat çeken Kaynak, özellikle Trabzonspor’daki performansıyla hafızalarda yer edindi.

Teknik adamlık kariyerinde ise Fatih Tekke’nin 11 Mart 2025 tarihinde Trabzonspor’un başına geçmesiyle birlikte teknik ekibe katılan Kaynak, yardımcı antrenör olarak görev almaya başladı.

Futbolculuk döneminde bordo-mavili formayı 1993-1995 yılları arasında iki sezon boyunca giyen Kaynak, kulüp tarihine geçen anlardan birine de imza attı. 1 Kasım 1994’te Aston Villa deplasmanında attığı son dakika golü, Trabzonspor’un UEFA Kupası’nda İngiliz ekibini eleyerek unutulmaz bir başarı elde etmesini sağladı.

 

Teknik direktörlük kariyeri

Yönettiği Takımlar: Elazığspor, Boluspor ve Erzurumspor gibi takımlarda teknik direktörlük yapmıştır.

Antrenörlük: Ayrıca Trabzonspor ve Çaykur Rizespor gibi ekiplerde yardımcı antrenörlük görevlerinde bulunmuştur.

Trabzonspor ruhu geri dönüyor: Fatih Tekke’den zafer sözü
Trabzonspor ruhu geri dönüyor: Fatih Tekke’den zafer sözü

Spor

Trabzonspor ruhu geri dönüyor: Fatih Tekke’den zafer sözü

Trabzonspor sezon sonuna kadar bilet fiyatlarını sabitledi
Trabzonspor sezon sonuna kadar bilet fiyatlarını sabitledi

Spor

Trabzonspor sezon sonuna kadar bilet fiyatlarını sabitledi

Kayserispor - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu
Kayserispor - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

Spor

Kayserispor - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

Trabzonspor’da kupa faturası ağır oldu: Bouchouari’den kötü haber
Trabzonspor’da kupa faturası ağır oldu: Bouchouari’den kötü haber

Spor

Trabzonspor’da kupa faturası ağır oldu: Bouchouari’den kötü haber

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23