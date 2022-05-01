Trabzonspor'u kutlamak isteyen İmamoğlu rezil oldu! Şehit Eren Bülbül yerine paylaştığı fotoğraf...

Trabzonspor, Süper Lig'in 35. haftasında karşılaştığı Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak ligin bitimine 3 hafta kala, TFF'deki istifalar, MHK'nın durumu, görevden alınan ardından tekrar göreve gelen ve birçok hatalı kararla gündemden düşmeyen hakemler nedeniyle birçok tartışmaya neden olan sezonda şampiyonluğunu garantiledi. Trabzonspor'un şampiyonluğunu başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere çok sayıda önemli isim kutladı.

Bu isimler arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da vardı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir görsel paylaşarak, "Trabzonspor'umuzun 2021-22 sezonu şampiyonluğunu yürekten kutluyorum. Sporun ve futbolun şehri Trabzon'a ve camiaya bu sevinci yaşatan; teknik heyeti, sporcuları ve yönetimi tebrik ediyorum." dedi.

Ancak İmamoğlu paylaştığı görselde, 2017'de şehit edilen Eren Bülbül'ün fotoğrafını kullanmak isterken "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filminde rol alan Rahman Beşel'in fotoğrafını kullandı.