Trabzonspor'u kutlamak isteyen İmamoğlu rezil oldu! Şehit Eren Bülbül yerine paylaştığı fotoğraf...
Zamanında STV’ye çıkıp FETÖ’nün hain 3 Temmuz sürecini savunacak kadar koyu Trabzonsporlu olan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, takımının şampiyon olmasının ardından, aralarında şehit Eren Bülbül’ün de olduğu ünlü Trabzonlu isimlerin görsellerini paylaştı. Ancak CHP’li İmamoğlu, Eren Bülbül yerine yanlışlıkla oyuncu Rahman Başel'in fotoğrafını kullandı. Skandal hata büyük tepki çekti.
Trabzonspor, Süper Lig'in 35. haftasında karşılaştığı Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak ligin bitimine 3 hafta kala, TFF'deki istifalar, MHK'nın durumu, görevden alınan ardından tekrar göreve gelen ve birçok hatalı kararla gündemden düşmeyen hakemler nedeniyle birçok tartışmaya neden olan sezonda şampiyonluğunu garantiledi. Trabzonspor'un şampiyonluğunu başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere çok sayıda önemli isim kutladı.
Bu isimler arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da vardı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir görsel paylaşarak, "Trabzonspor'umuzun 2021-22 sezonu şampiyonluğunu yürekten kutluyorum. Sporun ve futbolun şehri Trabzon'a ve camiaya bu sevinci yaşatan; teknik heyeti, sporcuları ve yönetimi tebrik ediyorum." dedi.
Ancak İmamoğlu paylaştığı görselde, 2017'de şehit edilen Eren Bülbül'ün fotoğrafını kullanmak isterken "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filminde rol alan Rahman Beşel'in fotoğrafını kullandı.